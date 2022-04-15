Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı - Son Dakika
Üye Girişi

Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı

15.04.2022 09:57
Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Neriman Çilingir Huzurevi'nde konaklayan yaşlılar, bocce ve bilardoda iddialı olduğunu kendilerini ziyarete gelen Vali Cevdet Atay'a gösterdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Neriman Çilingir Huzurevi'nde konaklayan yaşlılar, bocce ve bilardoda iddialı olduğunu kendilerini ziyarete gelen Vali Cevdet Atay'a gösterdi.

Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesinde bulunan ve yaşlılara hizmet veren Neriman Çilingir Huzurevin'ni Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin hazırladığı sergiyi ziyaret eden Vali Atay, daha sonra bocce ve bilardo sporu ile ilgilenen sakinlerle buluştu. Daha önce başarılı sonuçlar elde eden Bocce takımı ile beraber oyun oynayan Vali Atay'a yaşlılar, iddialı olduklarını gösterdi. Boccede en yüksek puanı toplayan yaşlılar, bilardoda da başarılı oldu. Vali Atay huzurevi sakinleri ile daha sonra sohbet ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - DÜZCE

Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı
Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı

YORUMLAR
500
Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor Vali Atay, vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılıyor

Ercan öztürk, Bahçeşehir, Huzurevi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Fiji, Rus oligark Süleyman Kerimov'un milyon dolarlık yatını alıkoydu
10:51 4.5 kilo esrarla yakalandı "ucuz bulduğum için" aldım diye savunma yaptı
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
10:48 Putin ağır kayıplar vermeye devam ediyor! 40'ıncı üst düzey kurmayı da öldürüldü!
10:44 Batman'da Kızılay için "meydan okuma" kampanyası düzenlendi! Vatandaşlar bağışa yoğun destek verdi
10:37 Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak
10:31 Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:59:49. #1.12#
SON DAKİKA: Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement