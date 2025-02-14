Huzurevinde Berat Kandili Programı - Son Dakika
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Huzurevinde Berat Kandili Programı

Huzurevinde Berat Kandili Programı

Kütahya Huzurevi'nde Berat Kandili programı düzenlendi, dualar ve sohbetlerle manevi bir buluşma gerçekleşti.

14.02.2025 11:44
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Kütahya İl Müftülüğü tarafından Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Berat Kandili programı düzenlendi.

Kütahya İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Cemalettin Torun, Ahmet Yesevi Camii İmam Hatibi Erhan Özkan, Zafer Camii İmam Hatibi Erol İpek ve Huzurevi Camii İmam Hatibi İsmail Çetin tarafından gerçekleştirilen programda, huzurevinde kalan büyüklerle bir araya gelindi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından Berat Kandili'nin fazileti hakkında sohbet edildi. İlahi ve kasidelerin seslendirildiği program, yapılan dualarla sona erdi.

Kütahya İl Müftülüğü yetkilileri, bu tür manevi programların büyüklerimiz için önemli olduğunu vurgulayarak, huzurevinde kalan vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Berat Kandili, Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Huzurevinde Berat Kandili Programı - Son Dakika

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