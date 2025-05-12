İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu başarılarıyla göz dolduruyor - Son Dakika
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İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu başarılarıyla göz dolduruyor

İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu başarılarıyla göz dolduruyor

Türkiye'nin zirvedeki şehrinin zirvedeki Okulu İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu başarılarıyla göz dolduruyor.

12.05.2025 12:38
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Türkiye'nin zirvedeki şehrinin zirvedeki Okulu İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu başarılarıyla göz dolduruyor.

Okul, sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde bir aile ortamı sunarak karakter gelişimi sağlam, milli ve manevi değerlerine bağlı aynı zamanda çağdaş bireyler yetiştiriyor.

İlk mezunlarını verdiği 2016 yılından beri LGS'de Erzurum birincisi olan okul, 2024 yılında yapılan LGS'de 170 öğrencisinden 168 öğrenci sınava girerken 58 net ortalaması ile sadece devlet okullarını değil ildeki özel okulların da yüzde seksenini geride bıraktı. Sınava giren 168 öğrenciden 112 öğrenci sınavla öğrenci alan okullara yerleşirken bunlardan 26 öğrenciyi fen lisesine yerleştirerek büyük bir başarıya daha imza attı.

Akademik başarılarına sosyal ve sportif faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri ile süsleyerek öğrencilerini her yönden geliştirmeyi gaye edinmiş ve bunu başarmış okul Erzurum'un eğitimdeki gözbebeği kurumlardan biri oldu.

Sporun çeşitli dallarında her yıl alınan ödüller. zeka oyunları yarışmalarında alınan ilçe il ve bölge dereceleri, Satranç turnuvalarında alınan dereceler, TÜBİTAK projelerinde gösterilen başarılar, şiir kompozisyon ve resim yarışmalarında alınan dereceler öğrencilerin bu alanlardaki potansiyelini başarıya dönüştürüyor.

İmam Hatip okullarının misyon ve vizyonları doğrultusunda düzenlenen hafızlık yarışmaları, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları Arapça yarışmaları ile de öğrencilerin mesleki alandaki gelişmelerine katkı sağlanıyor. Şehit ailelerine yapılan ziyaretler, Ramazan ayında yapılan yardımlar, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burslar, Kırtasiye ve giysi yardımları da okulun diğer sosyal etkinlikleridir. Bu faaliyetler çevresine duyarlı ve vicdanlı bir nesil yetiştirme yolundaki önemli adımlar olarak dikkat çekiyor.

Okul Müdürü İsmail Kelpetin, "Bütün bu çalışmalarla okulun hedefi öğrencilerini mutlu, özgüvenli, başarılı, ilkeli, duyarlı, açık fikirli, araştıran, sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, öğrenmeye ve yeniliklere açık, öz değerlendirme yapabilen, işbirliğine yatkın ve eleştirel düşünen, akılcı, cesaretli, çok yönlü, gelişime açık, milli kültürünü özümsemiş, aynı zamanda küresel bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu okulda hiçbir ders boş geçmez. Herhangi bir sebeple derse gelemeyen öğretmenlerin dersleri nöbetçi öğretmenler veya ilgili dersin diğer branş öğretmenleri tarafından doldurulur. Birbirleriyle tam bir uyum içinde çalışan, alanında uzman tecrübeli ve özverisi yüksek bir öğretmen kadrosu da okulun başarılı olmasının bir diğer önemli faktörüdür. Öğretmenlerinin huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlayan, problemleri ve eksikleri ivedilikle çözen idari kabiliyeti yüksek başarılı yöneticiler de başarının bir diğer önemli etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu saydıklarımız İbrahim Hakkı Bilal İmam Hatip Ortaokulunun Erzurum'da en çok tercih edilen ortaokul olmasını sağlamıştır. Öyle ki 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin belirlenmesi için sınav yapılması gerekmiştir. 124 kişilik kontenjana 1018 öğrenci başvurmuştur. Bu okul eğitimde kalite ve başarıları ile fark oluşturan seçkin bir kurum olmayı başarmıştır.

Böyle bir okulu şehrimize kazandıran başta İl Milli Eğitim müdürlüğümüz olmak üzere okul idarecilerimize ve bu başarının en önemli mimarları öğretmenlerimize teşekkür eder başarılarının devamını dileriz. Ayrıca bu okulu yaptıran hayırsever iş insanımız İbrahim Hakkı Kubilay'a da Allahtan rahmet diliyoruz. Okulumuzun kendine uyarladığı " Zirveden yeni ufuklara" sloganını tekrar ederek başarılarının artmasını diliyoruz. 5. Sınıf kayıtları için sınavla öğrenci alan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu yeni 17 Haziran 2025 tarihinde okula kabul sınavı yapacak" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu başarılarıyla göz dolduruyor - Son Dakika

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