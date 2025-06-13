Hayatını kaybeden Kayserili işadamı İbrahim Sarptaş son yolculuğuna uğurlandı.
Kayserili işadamı İbrahim Sarptaş, 71 yaşında hayatını kaybetti. Sarptaş'ın cenaze namazı; öğle namazını müteakip Hulusş Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Sarptaş'ın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Sarptaş'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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