İftar sofraları Demirtaş'ta kuruldu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yaklaşık bin kişiyle aynı sofrayı paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ramazan ayının manevi iklimini düzenlediği programlarla tüm şehirde yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programını bu kez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde düzenledi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı Demirtaş Meydanı'ndaki programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan vatandaşlarla aynı iftar sofrasında buluştu. İftar öncesi Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandeminin ve Rusya- Ukrayna savaşının ekonomik etkilerine rağmen Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilediğini söyledi. Bu süreçte birlik ve beraberliğe zarar verecek davranışlardan kaçınılmasını isteyen Başkan Aktaş, "Ramazan sofralarında buluşmak, birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok değerli. Ülke olarak en büyük hazinemiz, bir ve beraber olmamızdır. Bu ruh; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da galip geldi. Farklı düşüncelerde olsak bile, birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Birbirimize daha sıkı sarılalım" dedi.

İftar programının ardından Başkan Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti. - BURSA