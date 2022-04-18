İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu - Son Dakika
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İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu

18.04.2022 10:44
İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu

Yenimahalle Belediyesi, her gün farklı mahallelerde dev iftar sofrası kurarak ilçe sakinlerini aynı masa etrafında topluyor.

Yenimahalle Belediyesi, her gün farklı mahallelerde dev iftar sofrası kurarak ilçe sakinlerini aynı masa etrafında topluyor. Binlerce kişinin bir araya gelerek oruç açtığı iftar sofrası Çamlıca Mahallesi'nde kuruldu.

Kur'an tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Ramazan'da sevgi ve hoşgörü var

İlçe sakinlerinin birlik ve beraberliğinin sürmesi için her gün Yenimahalle'nin farklı noktalarında iftar sofralarının kurulduğunu belirten Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar, "Pandemi dolayısıyla 2 yıldır ertelediğimiz iftar sofralarını bu sene yeniden kuruyoruz. Yenimahalle sakinleri ile aynı sofrayı paylaşmanın, hemşerilik ruhunu ve komşuluk ilişkilerini geliştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayda dualarımızın, kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların kabul olup, dünyaya ve ülkemize barış huzur gelmesini diliyorum. Ramazan ayında yalan, haram, kin, nefret yoktur. Paylaşma, sevgi ve hoşgörü vardır" dedi.

"Birlik içerisinde sıkıntılarımızı aşacağız"

Dünyada ve ülkemizde çeşitli sıkıntıların yaşandığını belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, "Dünyamızda savaşlar devam ediyor. Ülkemizde de ekonomik ve sosyal sıkıntıları gün geçtikçe artarak hissediyoruz. Bu sıkıntıları aşmanın yolu birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte çalışarak üretmekten geçiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyetin değerleri sağlam, yönü bellidir. Umudumuzu kaybetmeden barış ve sevgi içerisinde yaşayarak her türlü sıkıntıyı atlatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. - ANKARA

İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu
İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu
İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu
İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İftar sofrası Çamlıca Mahallesi'ne kuruldu - Son Dakika


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