İftara yetişemeyenlerin imdadına ekipler yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İftara yetişemeyenlerin imdadına ekipler yetişiyor

13.04.2022 00:58
İftara yetişemeyenlerin imdadına ekipler yetişiyor

Şahinbey Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlar için 'İftara 5 Kala' projesi ile şehrin yoğun olan kavşaklarında kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlar için 'İftara 5 Kala' projesi ile şehrin yoğun olan kavşaklarında kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi iftara evine yetişemeyip, trafikte yakalanan vatandaşlara 'İftara 5 Kala' projesi ile kumanya paketi dağıtarak iftarlarını açmalarını sağlıyor. Paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan Ramazan Ayı'nda trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlerin yanında Şahinbey Belediyesi vardı. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüslerdeki vatandaşlar, dağıtılan kumanyalarla oruçlarını açıyor.

"Vatandaşlara iftariyelik veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu iftara yetişemeyenler için "İftara 5 kala" uygulaması yaptıklarını belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz "İftara 5 Kala" projemiz ile işlerinden evlerine giden vatandaşlarımızın ve görev başında olan şoförlerimizin oruçlarını açmaları için kavşaklarda kumanya dağıtıyoruz. Projemizin ismi "İftara 5 kala" trafikte ve kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlarımıza iftariyelik veriyoruz. Vatandaşlarımız ezan okunduğunda yolda iftarlarını açabiliyorlar. Böylelikle eve gidinceye kadar aç kalmamalarını sağlıyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Şahinbey belediyesi teşekkür ediyoruz"

Şahinbey Belediyesinin iftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücüler, "İftar vaktine yolda yakalanmıştık ama Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan'ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdiler. Şahinbey Belediyesi'nin geçmiş yıllardan bu yana sürdürdüğü bu uygulama ile iftarımızı açtık. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulama yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
NEVÜ'de öğrencilere iftar veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi NEVÜ'de öğrencilere iftar veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi Son dakika haber | TOROSLAR'DA GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARI GERİ GELDİ Son dakika haber | TOROSLAR'DA GELENEKSEL RAMAZAN AKŞAMLARI GERİ GELDİ

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Ramazan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İftara yetişemeyenlerin imdadına ekipler yetişiyor - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:27:56. #1.13#
SON DAKİKA: İftara yetişemeyenlerin imdadına ekipler yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement