İGA'dan Ramazan Köyü Tanıtımı - Son Dakika
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Yerel

İGA'dan Ramazan Köyü Tanıtımı

İGA, Ramazan Köyü için yapay zeka destekli tanıtım videosu hazırladı. Müziği Mehmet Kalyoncu'ya ait.

10.03.2025 11:45
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İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan ayına özel olarak terminal binasında kurulan 'Ramazan Köyü'nün tanıtımı için yapay zeka destekli prodüksiyon teknikleri kullanarak etkileyici bir video hazırladı. Videonun müziği, iş insanı Mehmet Kalyoncu tarafından bestelendi.

Çalışmalarını Dijitalleşme ve Akıllı Havalimanı uygulamaları odağında sürdüren İGA İstanbul Havalimanı, Volans Video Ajansı ile iş birliği yaparak yapay zeka destekli bir tanıtım filmi hazırladı. Havalimanı'nın terminal binasına kurulan "Ramazan Köyü" için hazırlanan filmde, yapay zeka destekli prodüksiyon teknikleri ile geleneksel animasyon üretim teknikleri bir araya getirilerek, çok sayıda yapay zeka aracının entegre kullanımı sağlandı.

Ramazan'ın manevi değerlerini ve kültürel ögelerini tanıtmak ve yaşatmak amacıyla İGA İstanbul Havalimanı'nda her yıl kurulan "Ramazan Köyü", geçmişten günümüze kadar gelen birçok geleneği çocuklara da hitap eden oyunlar ve sanatsal eğlenceler eşliğinde sunuyor. Ramazan Köyü, yabancı misafirlere Ramazan'ın manevi değerleriyle seslenirken, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim imkanı sağlıyor.

Hazırlanan filmde, farklı milletlerden çocuk karakterlere yer verilerek, Ramazan'ın taşıdığı birlik ve beraberlik duygusu vurgulanıyor. Kültürel mirası modern teknolojilerle harmanlayan yapım, Ramazan'ın ülke, din fark etmeksizin tüm insanlığa hitap eden değerlerini her yaştan izleyiciye aktarmayı amaçlıyor.

Projenin müziği, iş insanı Mehmet Kalyoncu tarafından bestelenirken, aranjörlüğünü ise Grammy adayı besteci ve aranjör Esin Aydıngöz üstlendi. Film, televizyon, video oyunları ve müzikaller için besteler yapan Aydıngöz, Netflix dizisi Wednesday'de The Rolling Stones'un "Paint It Black" şarkısının aranjmanını yaparak 66. Grammy Ödülleri'nde "En İyi Aranjman" dalında aday gösterilmişti. Disney'in a cappella grubu DCappella'nın yardımcı müzik direktörlüğünü üstlenen sanatçı, Apple TV, SONY ve Hallmark gibi platformların projeleriyle tanınıyor.

Yaklaşık beş hafta süren titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan projede, tamamen yapay zeka tarafından üretilen bir içerik yerine, yönetmen seçimiyle ve post prodüksiyon aşamasında uzman ekibin dokunuşlarıyla zenginleştirilmiş bir anlatım tercih edildi. Bu hibrit üretim modeli sayesinde, geleneksel yöntemlere kıyasla daha optimize bir süreç yönetimi sağlandı. Post-prodüksiyon sürecinin, zaman ve kaynakların verimli kullanılmasına odaklanarak planlanmasıyla video, yüksek kalite standartlarından ödün verilmeden daha kısa sürede tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İGA'dan Ramazan Köyü Tanıtımı - Son Dakika

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