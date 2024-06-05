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Iğdır'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı düzenlendi

IĞDIR - Iğdır'da çevre bilincini artırmak ve doğaya olan duyarlılığı vurgulamak amacıyla '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla program düzenlendi.

Iğdır Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program Iğdır Kültür Merkezinde yapıldı. Program Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda katılımcılar, çevre bilincinin önemini vurgulayan konuşmaların yanı sıra, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma sorumluluğunu da hatırlattılar. Dünyadaki nüfus artışının çevre sorunların artmasına neden olduğunu belirten Iğdır Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Resul Deveci; "Türkiye Çevre Haftası 2024 yılında "Hepimizin bir dünyası var" temasıyla tüm yurtta çeşitli etkinliklerle değerlendirilmektedir. Dünyayı saran küresel ısınma ve bununla birlikte ortaya çıkan iklim değişiklikleri hızlı nüfus artışları bilinçsizce doğaya atılan atıklar düzensiz kentleşme ve benzeri nedenler su, hava ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Buda dünyanın dengesini bozarak tüm insanlığın geleceğini tehlike altına girmesine neden olmaktadır" dedi

Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç ve çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri de etkinliğe katılarak çevre konusundaki duyarlılığının önemine vurgu yaptılar. 5 Haziran Çevre Günü programı, katılımcıların çevre konusundaki farkındalığını artırarak, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için ortak çaba gösterme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.