Iğdır'da Dereye Düşen 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Iğdır'da Dereye Düşen 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde tarım arazisinde oynarken dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf Otay'ın cansız bedeni, 23 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Otay'ın cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15.04.2024 16:33
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SERDAR ÜNSAL

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dün öğle saatlerinde dereye düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Yusuf Otay, dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çalışan ailesinin yanında oynarken yan tarafta bulunan dereye düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun ailesi ve köylüler yaptıkları aramalara rağmen çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden AFAD ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için gece boyu aramayı sürdürdü.

Ekipler, 23 saat sonra çocuğun düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Otay'ın cansız bedeni Tuzluca Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Iğdır\'da Dereye Düşen 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Dereye Düşen 6 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

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