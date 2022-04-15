Iğdır'da işlenen çifte cinayette baba "kasten öldürme" suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da işlenen çifte cinayette baba "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

15.04.2022 01:01

Iğdır'da işlenen çifte cinayette baba "kasten öldürme" suçundan tutuklandı Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen baba Mehmet Arıslı 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Iğdır'da işlenen çifte cinayette baba "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

IĞDIR - Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen baba Mehmet Arıslı 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf eden Mehmet Arıslı'nın korkutmak için Kalaşnikof ile ateş açtığını oğlu Kemal Arıslı ile arkadaşı Yaşar Karadağ olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Iğdır'ın Halfeli beldesinde yaşayan Yaşar Karadağ ve Kemal Arıslı pazartesi günü iftardan sonra motosiklete binerek evden çıktı. İkilinin uzun zaman geçmesine rağmen eve dönmemesi sonucu aileleri merak etti. Yapılan aramalar sonucu Halfeli beldesine 4 km uzaklıktaki Kürk adı verilen kırsal arazide bulunan yolda motosiklet yanında iki ceset bulundu. Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Arıslı'ya ait olduğu tespit edildi. Hemen jandarma, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Karadağ ve Arıslı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Karadağ ile Arıslı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Salı günü Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınan Yaşar Karadağ ile Kemal Arıslı'nın cenazesi Iğdır'ın Halfeli beldesi mezarlığında defnedildi. Güvenlik güçleri cinayetle ilgili soruşturmayı genişletti, köyde yaşayan birçok kişiden ve aileden ifade alındı. Bu sırada Kemal Arıslı'nın babası Mehmet Arıslı itirafta bulunarak çifte cinayeti işlediği Kalaşnikof ile teslim oldu. Baba Arıslı ifadesinde, "Tarlamın etrafına çit çekiyordum, çitler birkaç defa hırsızlar tarafından çalındı. O gün yine çektiğim çitleri kontrol etmek için silahımı alıp gittim. İki kişiyi gördüm. Korkutmak için ateş ettim. Onların olduğunu bilmiyordum" dedi. Baba Arıslı, ayrıca gözaltına alınan oğlu İbrahim Arıslı'nın olayla ilgisinin olmadığını söyledi.

Sorguları tamamlanan Mehmet Arıslı ile birlikte oğlu İbrahim Arıslı yapılan işlemlerin ardından çelik yelek giydirilip güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Oğlu Kemal Arıslı ile arkadaşı Yaşar Karadağ'ı öldüren baba Mehmet Arıslı 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Mehmet Arıslı'nın oğlu Kemal Arıslı'nın kardeşi İbrahim Arıslı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Iğdır'da işlenen çifte cinayette baba kasten öldürme suçundan tutuklandı
Iğdır'da işlenen çifte cinayette baba kasten öldürme suçundan tutuklandı
Iğdır'da işlenen çifte cinayette baba kasten öldürme suçundan tutuklandı

YORUMLAR
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Karadağ, Halfeli, Iğdır, Baba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da işlenen çifte cinayette baba 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı - Son Dakika


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