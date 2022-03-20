Iğdır'da Nevruz kutlamaları başladı - Son Dakika
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Iğdır'da Nevruz kutlamaları başladı

20.03.2022 00:14

Iğdır'da Nevruz kutlamaları başladı Iğdır'da Nevruz Bayramı kutlamaları bugün düzenlenen program ile başladı.

Iğdır'da Nevruz kutlamaları başladı

IĞDIR - Iğdır'da Nevruz Bayramı kutlamaları bugün düzenlenen program ile başladı.

Nevruz Bayramı vesilesiyle Iğdır'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Nevruz'un kutlanmasına bugün Iğdır Gökçeli köyünde başanıldı. Köyde asırlık çınar ağacı gölgesindeki kutlamaya Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, İran ve Kumuk Türkleri de katıldı. Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nde de bir araya gelen grup burada kendi ülkelerinin yöresel kıyafetlerini giyerek kendilerine ait müzik enstrümanlarını çaldı. Iğdır Valiliği ev sahipliğinde, 'Iğdır Azerbaycan Kültür Evi'nin destekleri ile birçok Türk dünyasından gelen ülkelerdeki ekipler yarın Belediye Meydanı'nda kostümlü dans ve gösteri yapacak. Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı ve Iğdır Azerbaycan Kültür Evi kurucusu Ziya Zakir Acar, amaçlarının Nevruz'u kardeşlik içinde kutlamak olduğunu söyleyerek, "Iğdır'da bugün itibari ile Nevruz'u başlattık. Türk Cumhuriyetlerinden davet ettiğimiz ekipler ile birlikte Gökçeli köyümüzde iki yüz yıllık önemli bir ağacın altında başlattık. Dolayısıyla Iğdır, Türk dünyasına açılan bir kapı olduğundan dolayı Zengezur koridoru açıldığı zaman Iğdır Orta Asya'ya açılan bir kapı niteliği taşıyacaktır. Bizim de amacımız Türk Cumhuriyetlerinden ekipler getirerek burada onlar beraber milli giysileri içinde Nevruz gelenekleri çerçevesinde Gökçeli köyünde başlattık. Bu akşam dünya aşıkları programı vardır. Yarın Valiliğimiz nezdinde dans grupların gösterisi vardır. Amacımız Türk Cumhuriyetlerinden grupları getirerek burada Türk dünyasına açılan kapıda Nevruz programını kutlamaktır" dedi.

Program daha sonra aşıkların atışmalarını yaptığı Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti. Yoğun ilginin gösterildiği aşıklar programında Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan gelen aşıklar sazlı sözlü atıştı.

Program sonunda katılımcılara Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından plaket verildi.

Iğdır'da Nevruz kutlamaları başladı
Iğdır'da Nevruz kutlamaları başladı
Iğdır'da Nevruz kutlamaları başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da Nevruz kutlamaları başladı - Son Dakika


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