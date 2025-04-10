Iğdır\'da Polis Teşkilatı\'nın 180. Yılı Kutlandı

Iğdır'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet biriminin hizmetinde olan tüm araçların katılımı ile kortej düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da kutlama etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde İl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunma programı sonrası İstiklal Marşı okundu. Daha sonra emniyet biriminde çalışan araçların katılımı ile kortej düzenlendi. Vali yolunda gerçekleşen kortej renkli görüntülere sahne oldu. Kortej sonrası Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında düzenlenen

etkinlikte, polis teşkilatının envanterine yeni katılan araçlar ve malzemeler tanıtıldı.Program sonrası akşam bir davet salonunda polisler için kokteyl verildi. - IĞDIR