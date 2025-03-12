Iğdır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR)- Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kimine göre husumet kimine göre arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavga Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde iki grup arasında meydana geldi.Önce sözlü ve taşlı sopalı başlayan olayın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada Şevket B, Azat B, Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı.

Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan, silahla ağır yaralanan Şevket B. (67), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri Ermenistan sınırında olan köyde yoğun güvenlik önlemleri alırken hastanede de polis ve jandarma tedbir aldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.