Iğdır'da Sivil Trafik Denetimi

Iğdır'da Kurban Bayramı öncesi yolcu otobüslerinde trafik denetimi yapıldı

IĞDIR - Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güvenliği için alınan trafik tedbirleri kapsamında, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından sivil trafik denetimi gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2025 yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri doğrultusunda, Iğdır'dan Erzurum ve Kars illerine yolcu taşımacılığı yapan turizm firmalarına ait otobüslerde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri tarafından sivil denetim uygulaması başlatıldı. Trafik Jandarması personelinin yolcu gibi otobüslere binmesiyle Tuzluca ilçesi Yol Kontrol Noktasına kadar sivil şekilde denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde hem şoförlerin hem de yolcuların trafik kurallarına uyup uymadıkları gözlemlendi. Yol kontrol noktasında durdurulan otobüslerde ise şoför ve yolculara, görevli sivil denetim personeli tarafından genel trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, sorumluluk alanlarında mesai mefhumu gözetmeksizin denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.