Iğdır Üniversitesi'nde El İşçiliği Deri Ürünler - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi'nde El İşçiliği Deri Ürünler

Iğdır Üniversitesi\'nde El İşçiliği Deri Ürünler

Deri atölyesi, geleneksel motiflerle el işçiliği ürünler üreterek üniversitenin sanatsal iddiasını artırıyor.

30.12.2024 13:20
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Iğdır Üniversitesi tarafından geleneksel motiflerin işlendiği ve tamamı el işçiliği ile üretilen deri ürünler üniversitenin sanat ve tasarım alanındaki iddiasını pekiştiriyor.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından kurulan ve işletilen deri atölyesi geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Öğretim Görevlisi Akif Bayrak tarafından yönetilen atölyede tamamı el işçiliği ile üretilen ürünlerde makine kullanılmıyor. Atölyede üretilen ürünlerde geleneksel motifler işlenerek başta çanta ve cüzdanlar olmak üzere bütün ürünler üretiliyor. Gelen siparişlere göre üretilen ürünler hem üniversitenin döner sermaye gelirlerini de artırıyor hem de üniversitenin sanat ve tasarım alanındaki iddiasını pekiştiriyor.

Deri atölyesinde çalışan Hatice Günay ürünlerin tamamıyla el işçiliği ile üretildiğini söyleyerek; "Iğdır Üniversitesi deri atölyesinde çalışıyorum. Burada tamamen el yapımı deriden aksesuar, çanta, kemer ve cüzdan yapıyoruz. Hiçbir şekilde makine kullanmıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde verilen eğitimler ile sanatsal bütün ürünlerin atölyeleri var. Bunlardan biri de deri atölyesidir. Biz burada daha çok çanta, aksesuar ve kemer üzerine çalışıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Üniversiteye gelen sipariş ürünlerini yapıyoruz üniversite de bunları satıyor. Burada deri kabartma da yapıyoruz. Burada geleneksel motifleri biz ürünlere aktarıyoruz. Biz önce burada deriyi ıslatıyoruz. Ondan sonra geçireceğimiz deseni kesiyoruz. Daha sonra dövme kraftlarla onları kabartıyoruz. Kabartma tekniğine göre çalışıyoruz. Ayrıca gelen sipariş üzerine de çalışma yapıyoruz. Burada üretilen ürünleri hem üniversitemizin otelinin girişinde hem de çevrimiçi sayfamızda satışa sunuluyor" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır Üniversitesi'nde El İşçiliği Deri Ürünler - Son Dakika

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