Ihlamur Talebi Arttı, Ürün Azaldı - Son Dakika
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Yerel

Ihlamur Talebi Arttı, Ürün Azaldı

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Kurak geçen yaz nedeniyle ıhlamur fiyatları yükselirken, talep artış gösterdi.

19.11.2024 23:21
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Ihlamura talep çok, ürün az

DÜZCE - Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve şifa deposu olarak bilinen ıhlamur, kurak geçen yaz ve az hasat sebebiyle bu yıl daha da değerli hale geldi.

Hem faydaları hem de aromasıyla özellikle kış aylarında tercih edilen ıhlamur, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelmesi, öksürüğü kesmesi, ateş düşürücü ve terletici özellikleri sayesinde solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle tanınıyor. Ayrıca, boğaz ağrısı ve solunum yolundaki tahrişlere iyi gelmesi, iltihaplanmayı önleyici etkileri ve kemik iltihabı tedavisinde destekleyici rolüyle hem doktorlar hem de kullanıcılar tarafından tavsiye ediliyor.

Düzce'de hizmet veren aktar Aydın Eren, "Kış geldi, havalar soğudu. Ihlamura olan talep arttı. Yoğun talep var çünkü soğuyan havalarla birlikte vatandaşlarda öksürükler başladı. Bunu önlemek için klasik bir yöntem olan ıhlamuru demleyip içiyorlar. Ancak bu sene kurak geçen yaz nedeniyle fiyatlar yükseldi" dedi.

"Piyasadaki ürün talepleri karşılamıyor"

Yaz mevsiminin kurak geçtiğini ve ıhlamur ağaçlarının zarar gördüğünü ifade eden Eren, "Ürün yeterince toplanamıyor. Talep fazla ancak ürün az olduğu için fiyatlar yükseliyor. Piyasadaki ürün talepleri karşılamıyor" diye konuştu.

Ihlamur Talebi Arttı, Ürün Azaldı
Kaynak: İHA

Sağlık, Tarım, Yerel, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ihlamur Talebi Arttı, Ürün Azaldı - Son Dakika

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