İhlas Pazarlama\'dan Ödül Töreni

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İhlas Pazarlama Erzurum Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen tören ile başarılı ofis ve personelleri ödüllendirildi,

Demet Hanımın Çiftliği'nde düzenlenen törende İhlas Pazarlama Erzurum Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı değerlendirmelerinde büyük bir başarı ilde ederek Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Türkiye Gazetesi İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Hurşit Şen tören öncesinde yaptığı açılış konuşmasında, 2024 yılı çalışmalarında Türkiye ikinci olduklarını belirterek, "110 çalışanımız ile bölgemizde başarılı bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en iyi bölgelerinden biri olmanın haklı gururunu bugün çalışanlarımızla birlikte kutluyoruz. Burada yıl içerisinde gösterdikleri başarıdan dolayı farklı kategorilerde büyük başarı ortaya koyan arkadaşlarımıza plaket takdim ederek teşekkür ettik. 2025 yılı için hedeflerimize ulaşmak için çok daha fazla performans ortaya koyacağız" diye konuştu.

Törene bölge illerin bölge müdürleri, ofis müdürleri ve İhlas pazarlama çalışanları katıldı.

Başarı belgesi ve plaketlerin takdiminin ardından yemek ve müzik programı ile tören sona erdi. - ERZURUM