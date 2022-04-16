İhtiyaç sahipleri için 20 koyun kestiler - Son Dakika
Üye Girişi

İhtiyaç sahipleri için 20 koyun kestiler

16.04.2022 14:21
İhtiyaç sahipleri için 20 koyun kestiler

Gürünlü hayırseverler her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Gürünlü hayırseverler her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Gürün Kültür Vakfı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sivas'ın Gürün İlçesindeki ihtiyaç sahibi hemşerilerini yalnız bırakmadı. Dernek yöneticileri hayırseverler tarafından bağışlanan 20 koyunu kesip parçalayarak, muhtarlar vasıtası ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Ayrıca bin 20 aileye 770 TL'lik yardım çekleri dağıtıldı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivas'ta çiftçilere 130 milyon 200 bin lira ek destek sağlanacak Sivas'ta çiftçilere 130 milyon 200 bin lira ek destek sağlanacak Evcil hayvanları arasına bir de kuzu ekledi, torun özlemini onlarla gideriyor Evcil hayvanları arasına bir de kuzu ekledi, torun özlemini onlarla gideriyor

Gürün, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahipleri için 20 koyun kestiler - Son Dakika


Son Dakika
14:18 Vedat Muriç, Türkiye'ye dönüyor: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılıyor
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
13:40 Otoyolları mesken tutan fuhuş çetesi çökertildi: Araçları durdurup gasp yapan çete kendine özgü lisan bile geliştirmiş!
13:34 Ünlü sunucu ve mimar Selim Yuhay'ın mutlu günü: Ve biz evlendik
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 14:30:08. #1.11#
SON DAKİKA: İhtiyaç sahipleri için 20 koyun kestiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement