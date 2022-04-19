İhtiyaç sahiplerine 'Askıda Et' kampanyası - Son Dakika
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İhtiyaç sahiplerine 'Askıda Et' kampanyası

19.04.2022 10:41
İhtiyaç sahiplerine 'Askıda Et' kampanyası

Malatya'da bir kasabın başlatmış olduğu 'Askıda Et' kampanyasına vatandaşlardan büyük destek gelirken, kampanyanın Ramazan ayından sonra da sürdürülmesi hedefleniyor.

Malatya'da bir kasabın başlatmış olduğu 'Askıda Et' kampanyasına vatandaşlardan büyük destek gelirken, kampanyanın Ramazan ayından sonra da sürdürülmesi hedefleniyor.

Yeşilyurt ilçesinde kasaplık yapan Ramazan Koç, ihtiyaç sahibi ailelere et ulaştırmak için 'askıda et' kampanyası başlattı. Büyük destek gören kampanyanın Ramazan sonrasında da sürdürülmesi planlanıyor. Kampanyaya dair açıklamalarda bulunan kasap Koç, "Biz sahada olduğumuz için biliyoruz. Eskiden 10-15 TL'lik kıyma alan vatandaşlarımız vardı. Onlar artık gelmiyor. Etin kilosu bugün 125 TL, Malatya gibi bir yerde 125 TL çok büyük bir rakam. Biz de onlar gelmiyor utanıyor gelemiyor diye dedik ki onlar gelmiyorsa askıda et yapalım biz gidelim onlara. Evlerine gidelim çünkü biliyoruz kimin ihtiyacı var. Kampanyanın iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Hayırsever vatandaşların et alırken bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için askıda bırakarak kampanyaya destek olduğunu kaydeden müşterilerden Doktor Ubeyt Akçin ise "Malatyalıların hayırda yarışacaklarına ve diğer kasap arkadaşlara da çok güzel örnek olacağını bir nebze olsun vatandaşlarda bir merhamet duygusu bir birliktelik yardımlaşma duygusunu oluşturacağını düşünerek askıda et projesini başlatmış olduk" ifadelerini kullandı. Kampanyaya talebin yoğun olduğuna değinen Akçin, "İnsanlar çok düşük miktarda kıyma alır duruma geldi. Biz birer kilo aldığımız zaman 900 gram evimize götürsek 100 gram askıya bırakırız. Ondan bir insan daha faydalanmış olur. Bu tamamen bir insanlık projesidir. Şuana kadar baya bir talep oldu. İnsanlar geliyorlar merhametin yüksek olduğu toplumumuzda bu tür projelere öncülük etmek bizler için mutluluk kaynağı. İhtiyaç sahipleri hiç sıkılmadan utanmadan gelip alabilirler. Bu zor günleri de lafla değil de birbirimize destek olarak yardımlaşarak geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Kampanyayı desteklediklerini belirten müşteriler ise artan fiyatlardan dolayı evine et götüremeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kampanyanın güzel bir fikir olduğunu ifade etti. - MALATYA

İhtiyaç sahiplerine 'Askıda Et' kampanyası
İhtiyaç sahiplerine 'Askıda Et' kampanyası
İhtiyaç sahiplerine 'Askıda Et' kampanyası
İhtiyaç sahiplerine 'Askıda Et' kampanyası

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Osmaniye'de kaçak avcı denetimi Osmaniye'de kaçak avcı denetimi

Türk Lirası, Ramazan Koç, Yeşilyurt, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahiplerine 'Askıda Et' kampanyası - Son Dakika


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