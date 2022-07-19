İki dakika içinde kaybolan Alzheimer hastası, bir haftadır aranıyor - Son Dakika
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İki dakika içinde kaybolan Alzheimer hastası, bir haftadır aranıyor

19.07.2022 14:33
İki dakika içinde kaybolan Alzheimer hastası, bir haftadır aranıyor

İzmir Buca'da aile ziyaretinden dönerken evinin önünde 2 dakika içerisinde gözden kaybolan Alzheimer hastası adam tam bir haftadır bulunamadı.

İzmir Buca'da aile ziyaretinden dönerken evinin önünde 2 dakika içerisinde gözden kaybolan Alzheimer hastası adam tam bir haftadır bulunamadı. Yakınları, 75 yaşındaki Hasan Barış'ın bulunması için çağrıda bulundu.

Olay, İzmir'in Buca ilçesi Evka-1 mevkii 1202/8 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce çocukları ile birlikte aile ziyaretine giden Alzheimer hastası 75 yaşındaki Hasan Barış, arabadan indikten sonra 2 dakika içerisinde gözden kayboldu. Polis ekiplerinin uğraşlarına rağmen yaşlı adam hala bulunamazken, ailesi çağrı yaptı.

"Köpekli arama da yapıldı ama sonuç alamadık"

Kayıp yaşlı adamın kızı Dilara Barış, "Bir hafta önce evimize 10 dakikalık mesafedeki bir eve aile ziyaretinde bulunmuştuk. Eve döndüğümüzde arabayı park edip araçtan indik. Arabadan çantaları aldık ve baktığımızda babam yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu. Bakmadığımız yer kalmadı ama bulamadık. Karakola başvurduk, köpekli arama da yapıldı ancak bir sonuç alamadık. Babamı gören varsa lütfen 0538 295 86 82 numaralı telefona ulaşsın" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hasan Barış, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki dakika içinde kaybolan Alzheimer hastası, bir haftadır aranıyor - Son Dakika

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