İki fotoğraf, aynı kent: Balkan soğukları halkı eve kapatınca Tekirdağ sessizliğe büründü - Son Dakika

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir gün arayla çekilen görüntüler korku filmlerini aratmadı. Soğuk havanın etkisiyle boşalan sahil şeridinde çekilen iki ayrı görüntü, terk edilmiş şehir görüntüsünü andırdı. Hava sıcaklıklarının 15 derece kadar azaldığı ilçede sahil yürüyüş alanları boşalırken, bir önceki gün oturulacak yer bulunmayan çay bahçeleri sessizliğe büründü.

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECEYE DÜŞTÜ

Hafta sonuna kadar havaların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Tekirdağ'da, hafta başında yurda balkanlardan giriş yapan soğuk hava dalgasının etkileri gözle görülür şekilde hissediliyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği Tekirdağ'da hava sıcaklığı gündüz 6 dereceye kadar düştü.

NİSAN AYINDA KAR YAĞDI

Kentin yüksek kesimlere kar yağarken, şehir merkezinde hissedilen soğuk havanın etkisiyle sahiller boş kaldı. Düne kadar vatandaşların iftar sonrası yürüyüş yaptıkları sahil bandı boşalırken, oturulacak yer bulunmayan çay bahçelerinde gözler müşterileri aradı.