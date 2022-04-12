İki fotoğraf, aynı kent: Balkan soğukları halkı eve kapatınca Tekirdağ sessizliğe büründü - Son Dakika
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İki fotoğraf, aynı kent: Balkan soğukları halkı eve kapatınca Tekirdağ sessizliğe büründü

12.04.2022 07:43

Soğuk hava sonrası Tekirdağ hayalet kente dönüştü. Bir gün arayla çekilen görüntülerde dün tıklım tıklım olan kentin, ertesi gün kapanmayı aratmayan görüntüler vermesi herkesi şaşırttı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir gün arayla çekilen görüntüler korku filmlerini aratmadı. Soğuk havanın etkisiyle boşalan sahil şeridinde çekilen iki ayrı görüntü, terk edilmiş şehir görüntüsünü andırdı. Hava sıcaklıklarının 15 derece kadar azaldığı ilçede sahil yürüyüş alanları boşalırken, bir önceki gün oturulacak yer bulunmayan çay bahçeleri sessizliğe büründü.

Soğuk hava sonrası Tekirdağ hayalet kente dönüştü

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECEYE DÜŞTÜ

Hafta sonuna kadar havaların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Tekirdağ'da, hafta başında yurda balkanlardan giriş yapan soğuk hava dalgasının etkileri gözle görülür şekilde hissediliyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği Tekirdağ'da hava sıcaklığı gündüz 6 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava sonrası Tekirdağ hayalet kente dönüştü

NİSAN AYINDA KAR YAĞDI

Kentin yüksek kesimlere kar yağarken, şehir merkezinde hissedilen soğuk havanın etkisiyle sahiller boş kaldı. Düne kadar vatandaşların iftar sonrası yürüyüş yaptıkları sahil bandı boşalırken, oturulacak yer bulunmayan çay bahçelerinde gözler müşterileri aradı.

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Tekirdağ, kar, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İki fotoğraf, aynı kent: Balkan soğukları halkı eve kapatınca Tekirdağ sessizliğe büründü - Son Dakika


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