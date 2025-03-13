İki Kadın İslamiyet\'i Kabul Etti

Alanya'da ikamet eden Danimarkalı Josefine Sloth Faber ve Rusya vatandaşı Elena Gorkey, Alanya Müftülüğünde düzenlenen törenle Kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i kabul etti.

İslam dinini araştıran ve müslüman olmaya karar veren Alanya'da ikamet eden Danimarkalı ve Rusya vatandaşı olan iki yabancı uyruklu kadın, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından dini esaslar hakkında bilgilendirildi. İlhan, müslümanlığa geçişin sadece bir kelime ile değil, aynı zamanda kalpte de bir inanç değişimi anlamına geldiğini vurguladı.

Törenin ardından Josefine Sloth Faber ve Elena Gorkey, Kelime-i şehadet getirdi ve İslam dinine girdi. Alanya Müftüsü İhsan İlhan İslam dinini seçen yabancı uyruklu vatandaşlara İhtida belgesi, Kuran-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti. - ANTALYA