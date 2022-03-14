İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı - Son Dakika
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İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

14.03.2022 12:39
İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner 14 Mart Tıp Bayramı kutladı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner 14 Mart Tıp Bayramı kutladı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında yazılı bir kutlama mesajı gönderdi. Güner mesajında şöyle dedi:

"14 Mart 1827'de, ilk cerrahhanenin, kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır. İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ın da işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. Tıbbiyeliler ve sağlık çalışanlarının yurt savunmasındaki bu özverisi günümüze kadar kesintiye uğramadan devam etmiştir. Son iki yıldır da Covid-19 salgını ile canı pahasına ortaya koyduğu gayret bunun en güzel kanıtıdır. İnsanın doğuştan kazandığı en temel hak, yaşama ve sağlıklı bir çevrede hayatını devam ettirme hakkıdır. Bu hakkın tüm insanlara adil ve günümüz gelişmelerine uygun bir şekilde sunulması için önce insan ilkesi ile özveriyle çalışmaktayız. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de her türlü şartlarda toplumun sağlığı için özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını en içten dileklerimle kutlarım." - ZONGULDAK

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İl Sağlık Müdürü, Tıp Bayramı, Zonguldak, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı - Son Dakika


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