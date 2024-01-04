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İlçe Müftüleri Toplantısı Koçarlı'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İlçe Müftüleri Toplantısı Koçarlı'da Gerçekleştirildi

Müftülükler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan 'İlçe Müftüleri Toplantısı' İl Müftüsü Hasan Güneş Başkanlığında Koçarlı'da gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılında Aydın'da yapılacak faaliyetlerin görüşüldüğü ve din hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konularının istişare edildiği belirtildi.

İlçe Müftüleri Toplantısı Koçarlı\'da Gerçekleştirildi
04.01.2024 - 10:18,
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Müftülükler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan 'İlçe Müftüleri Toplantısı' İl Müftüsü Hasan Güneş Başkanlığında Koçarlı'da gerçekleştirildi.

2024 yılında Aydın'da yapılacak faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, Kur'an kurslarında ve yaygın din eğitimi verilen hizmet alanlarında, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması, vaaz ve irşat konuları ile din hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konuları istişare edilerek mahallinde karşılaşılan sorunlara yönelik tespit ve çözüm önerileri görüşüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA
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