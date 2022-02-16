Üye Girişi
İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor - Son Dakika

İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor

16.02.2022 09:14

İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan diyaliz merkezi vatandaşları il dışına gitmekten kurtarıyor.

İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan diyaliz merkezi vatandaşları il dışına gitmekten kurtarıyor.

Erzincan'ın Çayırlı Entegre İlçe Hastanesi'nde 2018 yılında hizmete giren hemodiyaliz ünitesi vatandaşlardan tam not alıyor. İlçe merkezinde ve köylerde ikamet eden diyaliz hastaları il dışına gitmek zorunda kalmazken özellikle yaz aylarında il dışından gelen vatandaşlar da diyaliz merkezinin hizmetinden yararlanıyor. 4 adet diyaliz makinesi bulunan hastanede sertifikalı eğitim almış bir hemşire nezaretinde kış aylarında 2 hastaya hizmet verirken bu sayı kış aylarında 20'lere yaklaşıyor.

Öte yandan, kış aylarında uzak köylerde yaşayan diyaliz hastalarını ise hastane, kendi imkanlarıyla tedaviye getirerek her alanda vatandaşlara hizmetlerini sunuyor.

Çayırlı Entegre İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Akkaya diyaliz merkezi hakkında bilgilendirme yaparak, "Şuan da ilçemizin diyaliz merkezinde bulunuyoruz. 2018'den beri, yaklaşık 3 buçuk 4 yıldır, diyaliz hastalarımıza ilçemizde ve çevre kasabalarda ki, köylerde ki vatandaşlara hizmet vermektedir. 4 adet diyaliz makinemiz var, bir sertifikalı eğitim almış hemşiremiz nezaretinde diyaliz hizmetimiz verilmektedir. İlçemizde aktif olarak takip ettiğimiz iki tane diyaliz hastamız mevcut. Birisi ilçe merkezinde, diğeri ise köyde. Yaz aylarında bu sayı artmakta. Maksimum 16 hastaya hizmet verdiğimiz günler oldu. Her gün dönüşümlü, vardiyalı olarak 16 kişiye diyaliz hizmeti verebilmekteyiz. İl Sağlık Müdürlüğünden de her türlü desteği ve hizmeti alıyoruz. Hastalarımız ile iletişimde bir problem de yaşamıyoruz.

'Diyaliz hastaları il dışına gitmekten kurtuldu'

Başhekim Akkaya diyaliz merkezi açılmadan önce hastaların zaman zaman il dışına gitmek zorunda kaldıklarını ve mağduriyet yaşadıklarını da dile getirerek," Çayırlı'da böyle bir imkanın olması mükemmel oldu. Çünkü bu imkan olmadan önce yani 2018'den önce diyaliz hastalarımızı bizden önce açılmış olan Tercan'a ambulanslarla ya da özel araçlarla gönderiyorduk. Orası olmayınca Erzincan'a Erzurum'a gönderiyorduk ve hastalarımız mağdur oluyordu. Bu hizmet bizleri mutlu ettiği kadar hastalarımız için de çok uygun oldu" ifadelerine kullandı.

İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor
İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor
İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor

YORUMLAR
500

Hisarcık, Erzincan, Çayırlı, Diyaliz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:08 Tekirdağ'da feci kaza: Kamyona arkadan çarptı, 65 metre sürüklendi
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
09:06 Baba dizisinde ilk bölümde neler oldu? Emin ve ailesinin hayatları nasıl değişiyor?
08:53 Serel Yereli'nin "Allah katındaki sevgilim" sözlerine Aleyna Tilki'den "meleğim" cevabı
08:48 Yunan komutandan çarpıcı Türkiye açıklamaları: Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddianızı unutun
08:40 Dublörlü tapu çetesi! Başkalarına ait arsaları satıyorlar! Aralarında tapu ve emniyet müdürleri de var!
08:32 Yeraltı dünyasında hesaplaşma dönemi! Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı vuruldu
08:28 Konutta KDV indirimi geliyor! İşte yeni sistemin detayları
08:25 Haluk Bilginer oyunculuğuyla büyüledi! Otoriter baba karakterini adeta yaşadı
08:22 Falyalı cinayeti nasıl çözüldü, katillere hangi ipucu sayesinde ulaşıldı! İşte o eldiven
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 09:23:09. #1.12#
SON DAKİKA: İlçede bulunan diyaliz merkezi hastaları il dışına gitmekten kurtarıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement