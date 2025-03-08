İlham Veren Kadınlar Zirvesi: Dayanışma ve Güç - Son Dakika
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İlham Veren Kadınlar Zirvesi: Dayanışma ve Güç

İlham Veren Kadınlar Zirvesi: Dayanışma ve Güç

Kadınların iş ve toplumda güçlenmesi hedefiyle düzenlenen zirvede, önemli isimler deneyimlerini paylaştı.

08.03.2025 10:44
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'İlham Veren Kadınlar Zirvesi', kadınların iş dünyasında ve toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmeleri hedefiyle önemli isimleri bir araya getirdi. Ünlü oyuncu Aydan Şener, "Sanat dünyasında kadın olmak hem zor, hem de büyük bir ayrıcalık" olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Aydan Şener, Kadın Girişimci ve Kadın Derneği Başkanı Cansu Vatansever, Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, program yapımcısı ve spiker Sevda Kurul, salonu dolduranlara, kariyerlerinde karşılaştıkları zorlukları ve elde ettikleri başarıları paylaştı. Gazeteci Okan Tuna'nın sunuculuğunu yaptığı zirvede, katılımcılar, kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel alandaki yerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Her bir konuşmacı, kariyerlerinde karşılaştıkları zorlukları ve elde ettikleri başarıları paylaşırken, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Özcan Akan, yaptığı açılış konuşmasında şu cümlelere yer verdi;

"Çalışanlarımızın büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Kadınların sağlık sektörü ve diğer birçok alandaki etkisi her geçen gün daha da büyüyor. Bugün, bu etkinlikte yer alan başarılarıyla öne çıkmış insanlarla bir araya gelmek, bizler için çok değerli. Kadınların, toplumumuzdaki önemli katkıları göz ardı edilemez. Kadınların özellikle sağlık sektöründe verdikleri hizmetler, toplumların sağlığına olan katkısının büyüktür. Kadın çalışanların iş yerinde, toplumsal hayatın her alanında daha görünür olması gerekiyor. Kadınların, başarılarıyla örnek olabilecekleri ve toplumda farkındalık oluşturabilecekleri daha fazla alanın açılması gerekiyor. Biz de bu farkındalığı artırmak adına kadın çalışanlarımızı destekliyor. Onları daha güçlü bir şekilde iş hayatına katılmaları için cesaretlendiriyoruz."

Ünlü oyuncu Aydan Şener, sanat dünyasında kadın olmanın zaman zaman zorluklara sebep olduğunu, ancak aynı zamanda büyük bir ayrıcalık da olduğunu belirtti. Şener, kadınların güçlü ve kırılgan yönlerini aynı anda sergileyebildikleri sanat alanındaki başarılara dikkat çekti. Şener, "Birbirimizi desteklediğimizde, hayatın her alanında büyük değişimler oluşturabileceğimizi biliyorum" diyerek kadın dayanışmasının önemini vurguladı.

MBA Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı, kadınların güçlü olabilmesi için en büyük silahlarının eğitim olduğunu belirtti. Eğitimli bir kadının sadece kendi geleceğini değil, tüm toplumu değiştirebileceğini ifade eden Batı, "Eğitim, kadının hayatının mimarıdır. Bir kız çocuğuna eğitim verdiğinizde, sadece onu değil, bir toplumu değiştirirsiniz. Eğitim yoluyla kadınların güçlendirilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, sağlık sektöründeki kadınların güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Kadın doktorların, araştırmacıların ve sağlık çalışanlarının insan hayatına dokunarak toplumları iyileştirdiğini belirtti. Avcı, kadınların her alanda eşit fırsatlara sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Kadın Derneği Başkanı ve Girişimci Cansu Vatansever, kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması gerektiğine değindi. Cansu Vatansever, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla bulunmaları gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Kadınlar, her alanda büyük bir potansiyele sahip, ancak toplumsal eşitsizlik bu potansiyelin önünde engel oluşturuyor. Kadın girişimciler, cesaretleriyle, azimleriyle ve kararlılıklarıyla yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. Onlar sadece kendi işlerini kurmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer kadınlara ilham veriyor, onlara destek oluyor ve birlikte büyümeyi sağlıyorlar."

Program yapımcısı ve spiker Sevda Kurul, medyada kadınların daha fazla yer alması gerektiğini belirtti. Kadınların seslerini duyurması ve kendi hikayelerini anlatmalarının önemine değinen Kurul, kadınların cesaretle seslerini duyurabileceklerini ve güçlü bir etki bırakabileceklerini söyledi. Kurul, "Bizler, her alanda daha fazla görünür olmalı, sesimizi daha yüksek çıkarmalıyız" şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcılara güçlü kadın rol modelleriyle bir araya gelerek motivasyon kazandıkları bir ortam sundu. Kadın dayanışmasının gücü ve kadınların bir arada daha etkili bir şekilde ilerleyebileceği mesajı verildi. Zirve, Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir katkı sağladı ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlham Veren Kadınlar Zirvesi: Dayanışma ve Güç - Son Dakika

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