İlhami Işık'tan Veda Mesajı - Son Dakika
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İlhami Işık'tan Veda Mesajı

İlhami Işık\'tan Veda Mesajı
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Yazar İlhami Işık, tefeciler yüzünden kayıplara karışan oğluyla ilgili duygusal bir veda yayınladı.

Yazar İlhami Işık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu bir veda etme ve vasiyetimdir yazısı. Oğlum tefecilerin eline düştüğü için eşine not bırakıp kayıplara karışmış. Tehditleri ve tacizleri kaldıracak gücüm yok. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Yazar İlhami Işık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oğluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Işık, "Bu bir veda etme ve vasiyetimdir yazısı. Dün gece öğrendim, benim 27 yaşında evli ve 6 yaşında bir kızı olan küçük oğlum tefecilerin eline düştüğü için eşine "Alacaklarımı alamadım, onları almaya gidiyorum" diye not bırakıp kayıplara karışmış. Benim oğlum bir cafede nargile bölümünü işletiyordu ve bu borçları bu işte yapmış olamaz. Ben de eşini arayan tefecilerden ötürü intihar etmek için kendini pencereden atarken kız kardeşi tarafından kurtarılıp hastahaneye götürülmesi sonucu öğrendim. Niye borçlanmış bilmiyorum, kimlere borçlanmış bilmiyorum. Bize tek bir gün bile borçlarından söz etmedi. Birilerine borçlanmış ödeyemediği için tefecilerden almış. Onları da ödeyemediği için sağdan soldan faizle yine para almış" ifadelerini kullandı.

"Tehditleri ve tacizleri kaldıracak gücüm yok"

Devamında ise Işık, "Sonunda hep ödeme yapmış ama tefecilerin faizi ile baş etmeyince kayıplara karışmış. Ben yıllardır onurunu ve şerefini koruyarak namerde muhtaç olmamak için mücadele eden bir insanım. Yoksulların ve çaresizlerin yüreğine dokunmak için hayatımı buna adadım. Benim ne evim ne arabam ne malım ve mülküm yok. Olsaydı şimdi hepsini verir, onurumu kurtarırdım. Tek bir canım var, onu da vereceğim. Tehditleri ve tacizleri kaldıracak gücüm yok. Kimsenin benim katilim olmasına gerek yok. Ne olur binlerce insan faturasının ödenmesini bekleyecek, evine ekmeği bekleyecek, üzerine giyimini bekleyecek, güzel siz benim yerime devam edin, bu vasiyetimdir. Hakkınızı helal edin" dedi.

Kaynak: İHA

İlhami Işık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlhami Işık'tan Veda Mesajı - Son Dakika

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