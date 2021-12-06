Ilıca'da kış temizliği - Son Dakika

Kütahya'nın termal turizm bölgesi olan Ilıca'da temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Yaz mevsiminde farklı, kış mevsiminde farklı güzellikleri barındıran Ilıca, termal kaplıcalarının yanında doğal güzellikleriyle de Kütahyalı hemşerilerimiz ve farklı illerde yaşayan vatandaşlarımızın göz bebeği konumunda.

Kış ve termal tatili seven vatandaşların, kış aylarında da ziyaret ettiği, konakladığı Ilıca'da yapılan çalışmalar çevre sakinlerini ve gelen misafirleri memnun ediyor.

Hafta sonu Ilıca'da çalışması tamamlanan temizlik ve bakım çalışmalarıyla birlikte Ilıca'da, ot ve yaprak temizliği, bakım ve onarım, park ve bahçe temizlikleri yapıldı.

Yılın 365 günü faal durumda olan Ilıca'nın yanında şehir merkezinde de bakım ve temizlik, ot ve yaprak temizliği çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA