Ilıca Yeni Çarşı\'da Yol Açma Çalışmaları Başladı

Aziziye Belediyesi, Ilıca'daki Yeni Çarşı'nın kaderini değiştirecek ilk adımı attı. Başkan Emrullah Akpunar, Ilıca'daki Yeni Çarşı'nın 'çıkmaz sokak' durumundaki batı yakasını ulaşıma açmak için kolları sıvadı.

Planlanan çalışmayla Yeni Çarşı Ilıca'daki ana çarşıya bağlanacak ve D-100 Karayoluna doğrudan ulaşım mümkün hale gelecek. Yol açma çalışmalarının başladığı ve süratle devam ettiği Ilıca'da, Yeni Çarşı sadece ticari bir aks olmakla kalmayacak, aynı zamanda işlevsel bir ulaşım ağına dönüşmüş olacak.

Kanayan bir yaraydı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; Ilıca'da yılların kanayan yarasına neşter vurduklarını ifade etti. Başkan Akpunar, Ilıca'daki Yeni Çarşı'nın batı yakasının bölgedeki yapılar sebebiyle çıkmaz bir sokak durumunda olduğunu anımsatarak, "Buradaki yapılar büyük ölçüde miadını doldurmuş yapılardan oluşuyor. Yaptığımız planlama çerçevesinde bu yapıları kaldıracak ve Yeni Çarşımızı Ilıca'daki ana çarşı diye tabir ettiğimiz ulaşım ağıyla birbirine bağlayacağız" dedi.

D-100'e doğrudan ulaşım

Yeni yol açma çalışmalarına başladıklarının altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, bu girişim sayesinde Yeni Çarşı'nın sadece ticari bir aks olmaktan çıkıp, aynı zamanda çok etkin ve işlevsel bir ulaşım ağına dönüşmüş olacağını dile getirdi.

Planlanan çalışmanın sonunda Yeni Çarşı'nın doğrudan D-100 Karayoluna ulaşımının da mümkün hale gelmiş olacağını anlatan Başkan Akpunar, "Bu uzun zamandır arzu edilen bir çalışmaydı. Planlamamızı yaptık, yol haritamızı oluşturduk ve çalışmalara başladık. Aziziye'mize ve özellikle de Ilıca'mıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM