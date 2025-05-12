Ilıca Yeni Çarşı'da Yol Açma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ilıca Yeni Çarşı'da Yol Açma Çalışmaları Başladı

Ilıca Yeni Çarşı\'da Yol Açma Çalışmaları Başladı

Aziziye Belediyesi, Ilıca'daki Yeni Çarşı'nın ulaşım sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Başkan Emrullah Akpunar, proje ile D-100 Karayolu'na doğrudan ulaşım sağlanacağını duyurdu.

12.05.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziziye Belediyesi, Ilıca'daki Yeni Çarşı'nın kaderini değiştirecek ilk adımı attı. Başkan Emrullah Akpunar, Ilıca'daki Yeni Çarşı'nın 'çıkmaz sokak' durumundaki batı yakasını ulaşıma açmak için kolları sıvadı.

Planlanan çalışmayla Yeni Çarşı Ilıca'daki ana çarşıya bağlanacak ve D-100 Karayoluna doğrudan ulaşım mümkün hale gelecek. Yol açma çalışmalarının başladığı ve süratle devam ettiği Ilıca'da, Yeni Çarşı sadece ticari bir aks olmakla kalmayacak, aynı zamanda işlevsel bir ulaşım ağına dönüşmüş olacak.

Kanayan bir yaraydı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; Ilıca'da yılların kanayan yarasına neşter vurduklarını ifade etti. Başkan Akpunar, Ilıca'daki Yeni Çarşı'nın batı yakasının bölgedeki yapılar sebebiyle çıkmaz bir sokak durumunda olduğunu anımsatarak, "Buradaki yapılar büyük ölçüde miadını doldurmuş yapılardan oluşuyor. Yaptığımız planlama çerçevesinde bu yapıları kaldıracak ve Yeni Çarşımızı Ilıca'daki ana çarşı diye tabir ettiğimiz ulaşım ağıyla birbirine bağlayacağız" dedi.

D-100'e doğrudan ulaşım

Yeni yol açma çalışmalarına başladıklarının altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, bu girişim sayesinde Yeni Çarşı'nın sadece ticari bir aks olmaktan çıkıp, aynı zamanda çok etkin ve işlevsel bir ulaşım ağına dönüşmüş olacağını dile getirdi.

Planlanan çalışmanın sonunda Yeni Çarşı'nın doğrudan D-100 Karayoluna ulaşımının da mümkün hale gelmiş olacağını anlatan Başkan Akpunar, "Bu uzun zamandır arzu edilen bir çalışmaydı. Planlamamızı yaptık, yol haritamızı oluşturduk ve çalışmalara başladık. Aziziye'mize ve özellikle de Ilıca'mıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Emrullah Akpunar, Yerel Haberler, D-100 Karayolu, Aziziye, Güncel, Ulaşım, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ilıca Yeni Çarşı'da Yol Açma Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:12:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ilıca Yeni Çarşı'da Yol Açma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.