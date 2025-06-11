İlk Hacı Kafilesi İstabul'a Döndü

Kutsal topraklardan yurda dönen ilk hacı kafilesi, İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından çiçeklerle ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Kutsal topraklardan yurda dönen ilk hacı kafilesi, Türk ve Suudi hava yollarının Cidde'den kalkan uçaklarıyla saat 13.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Pasaport işlemlerinin ardından hacılar, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdiği görüldü.

'Diyanetin organizasyonu mükemmeldi'

Kutsal topraklardan dönen Türk hacılardan Mustafa Kayıkçıoğlu, "Bu yıl hac çok mükemmel takdir etmek lazım. Suud hükümeti çok ciddi tedbirler almış. Bir izdiham yaşamadık, hiçbir tehlikeli bir şey görmedik. Huzur içerisinde ibadetimizi yaptık. Oradaki insanlar, polisiyle, yetkilileriyle, diyanetimizin temsilcileriyle bizlere çok yardımcı oldular. Diyanetin Arafat'taki duası ve organizasyonu mükemmeldi. Bir rüya gibi. En büyük sıkıntım İstanbul'daki hayata yeniden intibak onun şuan sıkıntısı var. Ama herkese nasip olsun inşallah. O hisleri o duyguları herkes yaşasın. O kutsal bölgeleri görmek lazım" dedi.

"Maneviyatı bizi çok duygulandırdı"

Hacılardan Zarif Aydın ise, "Birinci arzum, isteğim gitmek isteyenleri bu güzel belde de görmek isterim. Oranın maneviyatı bizi çok duygulandırıyor. İnanın buraya gelmek istemedik. Oraya gidip bu güzellikleri yaşamak en güzeli. Bizim organizasyon çok güzeldi kalabalık yoktu. Mekke ve Medine'de bir sıkıntı çekmedik. İbadetlerimizi yaptık" diye konuştu. - İSTANBUL