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- İlk İftar Iğdır'da açıldı

IĞDIR - "On bir ayın sultanı" Ramazan'ın ilk orucu için ilk iftar Iğdır'da saat 18.13'te yapıldı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için ilk iftar Iğdır'da 18.13'te yapıldı. Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında Iğdır Belediyesi tarafından kurulan bin 500 kişilik ramazan çadırında vatandaşlar ilk iftarlarını açtı. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan'da ilk iftarını vatandaşlar ile birlikte yaptı. Ramazan ayının mağfiret ayı olduğunu belirten Vali Turan; " Mübarek bir ayın içine girdik. Burada halkımız ile bin 500 kişilik iftar çadırında iftarımızı açacağız. Tüm İslam Aleminin tüm Türkiye'nin Ramazan ayı kutlu olsun" dedi.