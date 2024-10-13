İlkadım'da Kentsel Dönüşüm Hamlesi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İlkadım'da Kentsel Dönüşüm Hamlesi Başlıyor

İlkadım\'da Kentsel Dönüşüm Hamlesi Başlıyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kentsel dönüşüm projelerinin yalnızca bir seçim vaadi değil, zorunlu bir planlama olduğunu vurgulayarak, bu dönem içinde mutlaka başlayacaklarını açıkladı. Zeytinlik, Anadolu, Kökçüoğlu, Hastanebaşı ve Kadıköy mahallelerinde dönüşüm çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

13.10.2024 15:19  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kentsel dönüşüm hamlesinin yalnızca bir seçim vaadi olmadığını, kentsel dönüşümü İlkadım için olmazsa olmaz bir planlama olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Zeytinlik, Anadolu, Kökçüoğlu, Hastanebaşı ve Kadıköy Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi tarafından İlkadım'daki 5 mahallede yapılacak kentsel dönüşüm ile ilgili hazırlık sürecinin devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kentsel dönüşüme bu dönem mutlaka başlayacağız" dedi.

"Seçim için söylenmiş bir vaat değil"

Kentsel dönüşüm yapılacak mahallelerdeki vatandaşların rezerv dairelere taşınacağını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli. İlkadım için çok önemli. Diyebiliriz ki, olmazsa olmazımız. Bu proje, benim yalnızca seçim kampanyası döneminde ya da seçimden sonra söylediğim bir tespit değil. Büyükşehir belediye başkanımız da milletvekillerimiz de bakanımız da aynı hassasiyet içerisinde. Bu dönemde kentsel dönüşüme mutlaka başlayacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Dönüşüme başlayabilmek için de yer temin etmek, boşaltmak gerekiyor. Kentsel dönüşüm yapılacak 5 mahallemizi sokak sokak gezdik. Zeytinlik, Anadolu, Kadıköy, Hastanebaşı ve Kökçüoğlu mahallelerimizi inceledik. TOKİ Başkanlığı, rezerv olarak kullanılmak üzere, yaklaşık 200 daire yapacak ve Samsun Büyükşehir Belediyesine devredecek. Bunun yanı sıra Kıran Mahallesi'nde de yaklaşık 350 dairelik alan büyükşehir belediyesine devrediliyor. Dolayısıyla mahallelerden 550 dairelik bir bölüm taşıyarak, dönüşüme başlayacağız. Kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmaz ve bu dönem kentsel dönüşüme mutlaka başlayacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İhsan Kurnaz, Belediye, Politika, Kadıköy, İlkadım, samsun, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkadım'da Kentsel Dönüşüm Hamlesi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
13:13 Meteoroloji’den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 15:33:43. #1.12#
SON DAKİKA: İlkadım'da Kentsel Dönüşüm Hamlesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.