İmamoğlu'na 116 İmza

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CHP Grup Başkanvekili Günaydın: "İmamoğlu için 116 imza verildi"

ANKARA - CHP Grup Başkanvekilli Gökhan Günaydın, "21 Şubat 2025 günü saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'ndan 116 milletvekili arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır" dedi.

CHP Grup Başkanvekilli Günaydın, TBMM'de yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı aday adayını tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Günaydın, "21 Şubat 2025 günü saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'ndan 116 milletvekili arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır. 116 arkadaşımızın imzası an itibarıyla bu sarı zarfın içerisindedir. Yine biliyorsunuz ki Genel Merkezimize Ekrem İmamoğlu'nun bu yönde bir başvurusu olmuştur. An itibarıyla hem imza süreci hem de başvuru süreci sona ermiş bulunmaktadır. 28 Şubat'a kadar tüm örgütümüzde üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler de bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak ve 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik önseçim süreci yürütülecektir. Hem partimize hem de partimizden çok daha önemlisi ülkemize, demokrasimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Günaydın, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin soru üzerine, "Dursun Çiçek'in topladığı bir imza bana ulaşmadı, kendisine sorsanız daha iyi olur. Bize ulaşmış bir imzası yoktur kendisinin" cevabını verdi.