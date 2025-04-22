İmamoğlu'ndan Giresunlulara 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
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Yerel

İmamoğlu'ndan Giresunlulara 23 Nisan Mesajı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Giresunlulara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı gönderdi. Mesajında birlik vurgusu yaparak, ‘Güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz’ dedi.

22.04.2025 13:23  Güncelleme: 14:45
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(GİRESUN) - Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Giresunlulara özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı gönderdi. İmamoğlu mesajında, "Milli egemenliğin haftasında sizlere söz veriyorum; çok güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Neşe dolu yüreğinizle her yeri bayrağımızla donatın. Her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP Giresun İl Başkanı Dr. Gökhan Şenyürek, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ve Merkez İlçe Başkanı Av. Murat Bektaş'tan oluşan heyet, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Heyet adına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Şenyürek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Silivri'de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettik. Son derece olumlu ve güzel bir görüşme oldu. Bizleri çok sıcak karşıladı, sarıldık, duygusal anlar yaşandı. Çok motive bir durumda, sağlığı ve sıhhati çok iyi. Çalışmalarını yoğun ve kararlı biçimde sürdürdüğünü anlattı. Bizlerin de Giresun'da aynı kararlıkla hareket etmemizi istiyor. Tüm Giresunlu hemşehrilerine selamlarını iletti, bir de özel mesaj iletti. Giresun'un ön seçimdeki yoğun desteğinden haberdar, memnuniyetini ve teşekkürlerini iletti. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum imza kampanyasının önemini vurguladı. Aynı kararlı çabayı göstermemizi bekliyor. Bizler de özellikle il örgütü olarak bunun sözünü verdik.

İmamoğlu, bu süreçte tüm halkın birlikte mücadele etmesi gerektiğini, bu mücadelenin sonunda hukukun kazanacağını, başarının mutlaka geleceğine inandığını söyledi. Dava süreciyle ilgili olarak, ahmak davasından itibaren, diploma iptali, bazı yalancı tanık beyanlarıyla uydurulan iddianamelerin, halka çok iyi biçimde anlatılmasını, toplumun doğru bilinçlendirilmesini istiyor. Bu konuda en ufak bir çekincesi yok. Ayrıca belediye başkanlarımıza ve örgüte çok önemli görevler düştüğünü ifade etti."

"İmamoğlu'ndan Giresunlulara mesaj"

Şenyürek ayrıca, Ekrem İmamoğlu'nun Giresunlulara hitaben 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı gönderdi. İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Benim yürekli, cesur, mert hemşehrilerime, Giresun'a en coşkulu sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Sizlerin varlığı, desteği en büyük gücümdür. Milli egemenliğin haftasında sizlere söz veriyorum; çok güzel bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Neşe dolu yüreğinizle her yeri bayrağımızla donatın. Her şey çok güzel olacak."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İmamoğlu'ndan Giresunlulara 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

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