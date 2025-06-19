İmitasyon Takılara Yüksek Talep - Son Dakika
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Yerel

İmitasyon Takılara Yüksek Talep

19.06.2025 14:21
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Van'da altın fiyatlarının yükselmesiyle imitasyon takılara ilgi arttı, satışlar yükseldi.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Altın fiyatlarındaki artış yurttaşların imitasyon takılara talebini artırdı. Van'da altın kaplama takı sektöründe hizmet veren Azad Kaya, "Altın ve dolar fiyatlarının savaşlar ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yükselmesi, vatandaşları bu tür çözümlere yönlendiriyor. 750 liraya 90 bin liralık hava atmak mümkün hale geldi" dedi.

Son yıllarda altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen imitasyon takılara olan ilgi dikkat çekici şekilde arttı. Güncel verilere göre, 1 gram altının fiyatı 4 bin 500, basit bir bileziğin fiyatı ise 60-70 bin liraya kadar ulaşıyor. Bu rakamlar ise yurttaşları imitasyon takılara yöneltiyor.

Van'da yaklaşık 15 yıldır altın kaplama takı satan Azad Kaya'nın dükkanında her bütçeye hitap eden ürünler yer alıyor. Altın kaplama bileklikler 450 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkarken, setler 5 bin ila 25 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca, günlük kullanım için tercih edilen gümüş üzeri altın kaplama setlerin fiyatları da 8 bin liradan başlıyor.

"Bu sene imitasyon takılara çok fazla ilgi var"

Azad Kaya, özellikle son bir yılda taleplerde büyük bir artış yaşandığını belirterek, "Özellikle bu sene imitasyon takılara çok fazla ilgi var. Altın ve dolar fiyatlarının savaşlar ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yükselmesi, vatandaşları bu tür çözümlere yönlendiriyor" dedi.

Doğu kültüründe altının özel bir yeri bulunduğunu, düğünlerde takı takmanın bir gelenek olduğunu belirten Kaya, özellikle aşiret düğünlerine gidenlerin gösterişli setler kuşanmayı tercih ettiklerini ifade etti. Kaya, "Kuyumcularda 700-800 bin liraya satılan takı setlerinin imitasyon versiyonlarını biz 10-12 bin liraya sunuyoruz" diye konuştu.

Kaya, 1,5 santim genişliğinde bir bileziğin fiyatının kuyumcuda 80 bin liradan başladığına dikkati çekerek, aynı modelin 22 ayar altın kaplama versiyonunu 450 liraya sattıklarını belirtti.

Özellikle "aşiret paketi" olarak bilinen gösterişli yüzüklerin büyük ilgi gördüğünü belirten Kaya, kuyumcularda 90-100 bin lira arasında satılan yüzüklerin imitasyon versiyonlarını 750 liraya sunduklarını dile getirdi ve "750 liraya 90 bin liralık hava atmak mümkün hale geldi" ifadelerini kullandı.

Kemer modası da yayılıyor

İmitasyon takılar arasında gelin kemerleri de büyük rağbet görüyor. Ağırlıkları ve gösterişli tasarımlarıyla dikkat çeken kemerler, Doğu illerinin yanı sıra Ege ve Marmara'dan da talep alıyor.

Kaya, "En çok sattığımız grup kemerler. Özel tasarım olanları daha çok yeni gelinler ve aşiret düğünleri için tercih ediliyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Kültür, Gümüş, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmitasyon Takılara Yüksek Talep - Son Dakika

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