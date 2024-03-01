İMO Bursa Şubesi, Yıkılan ve Hasar Alan Binalarda Yapısal Sorunlar Konulu Seminer Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İMO Bursa Şubesi, Yıkılan ve Hasar Alan Binalarda Yapısal Sorunlar Konulu Seminer Düzenledi

İMO Bursa Şubesi, Yıkılan ve Hasar Alan Binalarda Yapısal Sorunlar Konulu Seminer Düzenledi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 'Yıkılan ve Hasar Alan Binalarda Yapısal Sorunlar' konulu seminere yoğun katılım oldu. Seminerde, Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, akademik bilgiler ve saha tecrübeleriyle edindiği bilgileri inşaat mühendisleriyle paylaştı.

01.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi tarafından "Yıkılan ve Hasar Alan Binalarda Yapısal Sorunlar" konulu seminer düzenlendi. Deprem gerçeğinin yeniden gündemde olduğu bugünlerde düzenlenen seminere katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

İnşaat Mühendisleri Bursa Şubesi'nde 11 Şubat tarihinde gerçekleşen seçimlerin ardından göreve gelen 19. Dönem Yönetim Kurulu yeni döneme hızlı bir başlangıç yaptı. İMO Bursa Şubesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında konuşan İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem seminere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki süreçte gerçekleştirecekleri etkinliklerde bu ilginin artarak devam etmesini dilediklerini belirtti.

Seminerin konuşmacısı olan Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, akademik bilgiler ve saha tecrübeleri ışığında edinmiş olduğu bilgileri slayt ve video sunumu eşliğinde inşaat mühendisleri ile paylaştı. Bugüne kadar yaşanmış olan depremlerden gerçek örneklerle, yıkılan ve hasar alan binalarda yapısal sorunlar konusunu detaylı olarak anlatan Şentürk, sunumunun sonunda meslektaşlarının sorularını yanıtladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Cevdet Şentürk, Deprem, Bursa, Deprem, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İMO Bursa Şubesi, Yıkılan ve Hasar Alan Binalarda Yapısal Sorunlar Konulu Seminer Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:42:16. #1.13#
SON DAKİKA: İMO Bursa Şubesi, Yıkılan ve Hasar Alan Binalarda Yapısal Sorunlar Konulu Seminer Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement