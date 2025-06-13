İncir Siyah Sineği Uyarısı

Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezlerinden Aydın'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incir meyvelerine ciddi zarar veren İncir Siyah Sineği (Silba adipata) ile mücadelede üreticilere önemli uyarılar yapıldı. Özellikle ilek temininde dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, satıcılardan bitki sağlık kontrol belgesi istenmesi gerektiği belirtildi.

Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Monofag bir zararlıdır. Sadece incirde zarar yapar. Erginler incir meyvelerinin akıntıları ve incir sütü ile beslenmektedir. Zararlı yumurtasını incir meyvesinin alt kısmında yer alan (ilek arıcıklarının giriş yaptığı) ostiolde bulunan pulcukların altına bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar buradan meyve içerisine giriş yapar. İncir Siyah sineğinin larvaları meyvelerde galeriler açarak zarar yapar. Bu meyveler zamanından önce olgunlaşma periyoduna girer, bazen hafif tatlanır, kabarırlar ve dökülürler. Boğa'daki zararı sonucu ilek meyvesi azlığına neden olabilmektedir. Yoğunluk olması durumunda meyve dökümleri de artacaktır. Kültürel mücadelede; ileklemede sağlıklı (hastalıksız, vuruk olmayan, yeterince polen ve ilek arısı içeren) ilek kullanılması çok önemlidir. İlekler alınırken seçilerek alınmalı ve bahçeye asılırken tekrar kontrol edilerek. hastalıklı, vuruklu, çürük ilekler ayrılmalı ve gömülerek imha edilmelidir. Zararlı az ışık alan ve nemli yerleri tercih ettiğinden, ağaçlar yeterli hava ve ışık alacak şekilde budanmalı, gereksiz sulama yapılmamalıdır. İncir meyveleri olgunlaşana kadar, yere dökülen meyveler toplanarak imha edilmelidir. İlek ağaçları silkelenerek vuruklu meyvelerin yere dökülmesi sağlanmalı ve dökülen bu meyveler toplanıp imha edilmelidir. Kimyasal mücadelede; ilek ağaçlarında zararlıya karşı herhangi bir kimyasal mücadele bulunmamaktadır. İlek ağaçlarına yapılacak ilaçlama ilek arıcıklarının ölmesine sebep olacak dolayısı ile incirlerde yeterli döllenme sağlanamayacak ve verim alınamayacaktır. Dişi meyve bahçelerinde ise yoğunluk tespit edilmesi durumunda zararlıya karşı Bakanlığımıca tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. Kimyasal mücadele son ilekleme işleminden sonra yapılmalıdır. İncir meyvelerinde 10 gün sonra yapılan gözlemlerde yeni vuruklu meyve görülmeye devam ediyorsa ikinci ilaçlama, gerekirse yeni vuruklu meyveler dikkate alınarak 10 gün sonra 3. ilaçlama yapılabilir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "İlek alırken satıcıdan ileklerinin sağlıklı ve temiz olduğunu gösterir bitki sağlık kontrol belgesi olup olmadığını sorgulayınız" ifadelerine yer verilerek vatandaşlar uyarıldı. - AYDIN