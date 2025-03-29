İncirliova'da Gıda Denetimleri - Son Dakika
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İncirliova'da Gıda Denetimleri

İncirliova\'da Gıda Denetimleri

İncirliova Tarım Müdürlüğü, mahallelerdeki gıda işletmelerini denetledi, hijyen ve sağlık kontrolü sağladı.

29.03.2025 11:07
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İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erbeyli Mahallesi ve Gerenkova Mahallesi'nde market ve bakkallar ile riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki sağlık ve güvenliği artırmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Erbeyli Mahallesi'ndeki market ve bakkalları, ürünlerin sağlıklı şartlarda satılması ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına yönelik olarak titizlikle incelendi. Ayrıca, satışı yapılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve saklama şartları da gözden geçirildi. Gerenkova Mahallesi'nde ise, riske dayalı gıda işletmeleri denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerle hem esnaf ve hem de vatandaşlar açısından gıda konusunda ilçede sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı sunmayı hedeflendiğini belirten İncirliova Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların Ramazan Bayramlarını tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Sağlık, Emlak, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel İncirliova'da Gıda Denetimleri - Son Dakika

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