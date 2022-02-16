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İnegöl altyapısı baştan sona yenileniyor - Son Dakika

İnegöl altyapısı baştan sona yenileniyor

16.02.2022 09:47

İnegöl altyapısı baştan sona yenileniyorBURSA Bursa'nın 17 ilçesinde altyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde başlattığı içmesuyu ve asfaltlama gibi altyapı çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

İnegöl altyapısı baştan sona yenileniyor

BURSA Bursa'nın 17 ilçesinde altyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde başlattığı içmesuyu ve asfaltlama gibi altyapı çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

Bursa'nın tüm ilçelerinde kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarını sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, hem kayıp kaçak oranlarını azaltıyor hem de vatandaşların daha sağlıklı hizmet alabilmesine imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde de içmesuyu şebekesi ve iletim hatları inşaat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte 'BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle' yapımı sürdürülen çalışmaları Mahmut Esatbey Caddesi'nde inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, İnegöl içmesuyu şebekesi ve iletim hatları inşaatı çalışmaları kapsamında şu ana kadar 170 kilometre şebeke ve 19 kilometre de isale hattı imalatının tamamlandığını söyledi. Yenice Mahallesi'nde 2000 metreküplük 2 adet su deposu imalatının son aşamaya geldiğini ve 7 adet deponun inşaatına kısa süre içerisinde başlanacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Yapılan işler yüzde 75 mertebeye ulaştı. Bu imalatlar neticesinde Yenice ve Mesudiye mahalleleri ile Hamidiye, Mahmudiye, Turgut Alp, Kemalpaşa, Süleymaniye ve Burhaniye mahallelerinin bir kısmının içmesuyu şebeke hatları yenilenmiş olacak. Kayıp kaçak oranı yüzde 70 civarında. Bunu yüzde 20'lerin altına düşürmeyi hedefliyoruz. İnegöllüler, çalışmalar bittiğinde hem suyun kalitesiyle hem de suyun tazyikiyle bunun karşılığını güzel şekilde alacak" dedi.

Yaklaşık 150 milyon TL'lik bir yatırım yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, 30 Mart'ta işe başlandığını ve eylül ayı sonu gibi bitirmeyi hedeflediklerini anlattı. Projenin ikinci etap ihalesinin de yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, "İnşallah onu da kısa sürede sonuçlandıracağız. Mahmut Esatbey Caddesi'nde 11 bin 524 metrekarelik alanda temizlik çalışması yapıldı. PMT ve aşınma kaplaması yapıldı. İlçenin her tarafından bu tür pırıl pırıl çalışmaları yapacağız. Mart 15'den itibaren 5 ayrı ekiple süreci hızlandıracağız. 2023 başından itibaren işin rahatlığını hep beraber yaşayacağız. İnegöl'ün yıllardır beklediği bir çalışmaydı. Çıkartılan eski boruları gördükçe, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı fark ediyoruz. Çalışmalara destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnegöl altyapısı baştan sona yenileniyor
İnegöl altyapısı baştan sona yenileniyor
İnegöl altyapısı baştan sona yenileniyor

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Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnegöl altyapısı baştan sona yenileniyor - Son Dakika


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