Alan el ile veren eli buluşturan online yardım platformu kullanıma sunuldu

21.01.2026 17:22  Güncelleme: 17:24
İnegöl Belediyesi, sosyal yardımların daha hızlı ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla umuteli.org.tr adlı yeni bir web sitesi kurdu. Platform, ihtiyaç sahiplerinin online başvuru yapması ve yardımseverlerin bağışta bulunması için çeşitli imkanlar sunuyor.

İnegöl Belediyesi'nin sosyal yardım çalışmalarını daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği faaliyetlerinin tümünü içerisinde barındıran yeni web sitesi umuteli.org.tr hizmete sunuldu.

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği faaliyetlerinin online olarak yürütüleceği yeni web portalı hizmete sunuldu. İnegöl Belediyesi'nin dijital değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan online platform ile sosyal yardımlar artık tamamen dijital ortama taşındı. İhtiyaç sahiplerinin başvurularını online olarak yapmalarına, yardımseverlerin ise kolayca bağışta bulunmalarına imkan sağlayan umuteli.org.tr, İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen tüm sosyal yardımları tek bir çatı altında toplayan bir dijital platform olarak hayata geçirildi. Platformun öne çıkan hizmetleri arasında Askıda Fatura, Askıda Et, Askıda Gıda, Askıda Eğitim, Askıda Medikal, Askıda Kırtasiye, Askıda Yardım, Gıda ve Giysi desteği gibi çeşitli kategorilerde online yardım başvuruları başta olmak üzere zekat, fitre, sadaka, kurban ve ayni yardımlar gibi çeşitli bağış seçenekleri güvenli ödeme sistemleri üzerinden alınabiliyor. 65 yaş üstü veya yardıma ihtiyacı olan bireyler için ev temizliği ve hafif tamirat hizmetleri için başvurular, ısınma ve gıda desteği, eğitim ve kırtasiye desteği, ikiz/üçüz bebek desteği, sıcak yemek hizmeti, çölyak hastalarına özel yardımlar, asker aile ve medikal destek programları gibi başvurular online olarak yapılabiliyor.

"Kullanmadıklarınız umut olsun"

Web sitesinde öne çıkan özelliklerden biri de "Kullanmadıklarınız Umut Olsun" bölümü. İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım Merkezi, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyaların değerlendirilmesine aracılık ediyor. Vatandaşların evlerinde fazla olan eşyaları ücretsiz olarak alıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ekipler, hijyen kurallarına ve sağlık önlemlerine uygun bir şekilde çalışarak, bağışlanan eşyaları titizlikle topluyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kullanılmayan eşyaları bağışlamak için web sitesi üzerinden online başvuru yapılabiliyor.

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren adres

umuteli.org.tr yalnızca yardım başvuru platformu değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir online merkez olarak tasarlandı. Gönüllü olmak isteyenlere çağrı yapılıyor, yardım kampanyaları ve duyurular online olarak paylaşılıyor. Herkesin yardım elini uzatabileceği, ihtiyaç sahiplerinin ise kolayca ulaşabileceği bir sistem olarak hayata geçirilen portal sayesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar, belediyeye gelmeden birkaç tıkla başvuru yapabiliyor. Yardım yapmak isteyenler de zaman ve mekan sınırlaması olmadan katkı sağlayabiliyor. - BURSA

