İnegöl Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz çorba ikramı
İnegöl Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz çorba ikramı

21.01.2026 12:02  Güncelleme: 12:09
İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi öğrencilerine sınav döneminde kampüs bahçesinde 8 gün boyunca ücretsiz çorba ikramında bulundu. Bu uygulama, öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçladı.

İnegöl Belediyesi, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sınav döneminde kampüs bahçesinde kurduğu çorba ikram çadırıyla, 8 gün boyunca öğrencilere ücretsiz çorba ikramları gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde öğrenim gören İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerini sınav döneminde yalnız bırakmadı. Her sınav döneminde yapılan ücretsiz çorba ikramı bu sınav döneminde de gerçekleştirildi. Kurulan çorba ikram çadırında 8 gün boyunca sabah 09.00 ile öğlen 12.00 saatleri arasında öğrencilere ücretsiz çorba ikramında bulunuldu. Öğrencilerin sınav stresi ve yoğun temposunu hafifletmeyi amaçlayan uygulama ile gençlerin sınav öncesinde sıcak bir çorba içerek moral bulmaları hedeflenirken, öğrenciler yapılan ikramdan büyük bir memnuniyet duydu. Bu jest öğrenciler için aynı zamanda bir motivasyon kaynağı da olurken, çorba ikramları hem öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü hem de sınav döneminde öğrencilere moral ve enerji sağladı.

"Gençlerimiz için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz"

"Gençlerimiz için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz"

Çorba ikramlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ve onların başarısının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Taban, "Sınav dönemi, gençlerimiz için yoğun ve stresli bir süreçtir. Biz de İnegöl Belediyesi olarak küçük bir destekle onların yanında olmayı ve moral vermeyi amaçladık. Ücretsiz çorba ikramlarımızla öğrencilerimizin hem karınlarını doyurmak hem de sınav öncesinde kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak istedik. Hepimiz öğrenci olduk, bu dönemleri iyi biliyoruz. Gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerimiz, sabahları en azından kahvaltı hazırlamak için zaman kaybetmeden, biraz daha dinlenerek okullarına gelsinler. Burada sıcacık çorbasını içip sınavına girsinler istedik. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir; onların rahat ve motive bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
