İnegöl'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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İnegöl'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

İnegöl\'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bayramlaşma programında, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Protokol üyeleri, emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

30.03.2025 14:56  Güncelleme: 15:03
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İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde bayramlaşma programı düzenlendi. İlçe protokolüyle beraber vatandaşların da katılım sağladığı programda, birlik beraberlik vurgusu yapılarak dualar edildi.

İnegöl protokolü, Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Bugün 11.00'da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası girişinde gerçekleştirilen programa; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar olmak üzere şehrin tüm dinamikleri katıldı.

"Buruk bir bayram yaşıyoruz"

Bayramlaşma programında davetlilere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Geçmiş ramazan ayınızı ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbime hamd ediyorum bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak aynı şekilde huzurunu yaşıyoruz diyemiyorum. Müslüman coğrafyalarda yaşanan zulümler devam ediyor. Bu anlamda bir tarafımız buruk. İçimizde derin bir acı var. Dua ediyoruz cenabı Allah bu zulmü yapanların yanına bırakmasın. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan zulümleri lanetliyoruz. Duamız inşallah silahımız olsun. Ayrıca boykot etmek lazım. Bunları yapanların mallarını ekonomik olarak da boykot etmeliyiz" dedi.

"Bizi ayırabilecek hiçbir şey yık"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Başkan Taban, "Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ramazan ayında iftarlar, sahurlar, teravihlerde bir araya geldik. Davet edildiğimiz her yere gitmeye çalıştık. Katılamadığımız yerler olduysa kusura bakmasınlar. Gönüllerimiz bir. İhtiyacımız olan tek bir şey var, bir ve beraber olabilmek. Birbirimizi sevip kucaklaşmak. Bizi ayırabilecek hiçbir şey yok. Hiçbir siyasi fikir, hiçbir düşünce bizi birbirimizden ayıramaz. Bizim ortak paydamız Müslüman olmak. İnşallah bu bayramda da bütün kırgınlık ve küskünlüklerin giderilmesine vesile olsun" ifadelerinde bulundu.

"Bayram hayırlar getirsin"

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da ramazan ayının öneminden söz ederek; "Ramazan birliğin, beraberliğin, paylaşmanın, tüm vatandaşlarımızın birbiriyle iletişim kurduğu özel bir aydı. Baş rahmeti ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak söylenen bir ay. Rabbime şükürler olsun başını da ortasını da sonunu da gördük. Kadir Gecesini idrak ettik. Bugün de bayramı yaşıyoruz. Rabbim yaptığımız ibadetleri, hayır hasenatları kabul etsin. Bayramın da hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Bu güzellikleri yıl boyunca yaşamaya devam edelim"

Son olarak kalabalık davetlilere hitap eden Kaymakam Eren Arslan ise "Rabbim inşallah ülkemizde olduğu gibi tüm İslam ve gönül coğrafyamızın nice bayramlara huzurla, sağlıkla, birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmasını nasip etsin. Ramazan ayı yardımlaşmanın, dayanışmanın, barışmanın, iyiliğin, affetmenin, bütün güzelliklerin sıralandığı müstesna bir ay. Dilerim ki ramazan ayında idrak ettiğimiz bu güzel duyguları yılın diğer 11 ayında da muhafaza edelim. İnşallah bu güzellikleri yıl boyunca yaşamaya devam edelim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar sonrası protokol üyeleri İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ve Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı. Ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile İnegöl Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek buradaki personelle bayramlaşıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnegöl'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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