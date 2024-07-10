İnegöl'de yaban mersi hasadı başladı - Son Dakika
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Yerel

İnegöl'de yaban mersi hasadı başladı

İnegöl\'de yaban mersi hasadı başladı

İnegöl'de 20 köyde toplam bin 500 dekarda üretimi yapılan yaban mersini hasat etkinliği düzenlendi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu yıl 100 ton rekolte beklediklerini belirtti. Yaban mersini, İnegöl'ün yeni marka değerleri arasında yer alıyor ve üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Ayrıca, yaban mersininden pek çok ürün yapılarak daha katma değerli hale getiriliyor.

10.07.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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İnegöl'ün gözde tarım değerlerinden biri olan yaban mersininde hasat başladı. İnegöl'de 20 köyde toplam bin 500 dekarda üretimi yapılan mavi yemişin Tuzla Mahallesindeki hasat etkinliğine katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Yaban mersini İnegöl için yeni ve kıymetli bir ürün. Bu yıl 100 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Güçlü bir sanayi şehri olma özelliğinin yanında tarımsal değerleri ve bereketli topraklarıyla da adından söz ettiren İnegöl'de yeni trend, 10 yıl önce keşfedilen yaban mersini. Son yıllarda ülkemizde de yurt dışında da talebin oldukça arttığı yaban mersini meyvesi, İnegöl'ün yeni marka değerleri arasında yerini aldı. İlk olarak 10 yıl önce önder çiftçilerin Tuzla Kırsal Mahallesinde deneme ekilişleri yaparak başladığı yaban mersini serüveni, her geçen gün yeni mavi yemiş tarlaları oluşmasıyla katlanarak gelişiyor. Bugün İnegöl'de 20 kırsal mahallede toplam bin 500 dekar alanda üretimi yapılan mavi yemiş üreticiler için önemli bir gelir kapısı oldu.

Protokolden hasada destek

Sağlık anlamında ciddi faydaları olmasıyla birlikte ihracatta da güçlü bir ürün olan yaban mersininde Temmuz ayıyla birlikte hasat başladı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Tarım Müdürü İbrahim Acar, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl İlçe Tarım Müdürü Kamil Oruç ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan hasat etkinliğinde protokol üyeleri yaban mersini tarlalarında ürün topladı.

Her geçen yıl ekiliş ve üretim artıyor

Yaban mersini tarlalarında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Yaban mersini İnegöl için yeni ve kıymetli bir ürün. Şehrimizde bir 10 yıllık geçmişi var Yaban mersininin. Şu an Tuzla köyümüzdeyiz, burası İnegöl'ümüzün 1100 rakımlı bir köyü. Burada tamamen organik tarım yapılıyor. Daha önce Yaban mersini şehrimizde yetiştirilen bir ürün değildi. Mavi Yemiş olarak aslında bunu ifade etmemiz lazım. Çünkü tescili de bu yönde. Önder çiftçilerimizin denemeleriyle burada ilk ekilişler başladı. Sonrasında bizler de tüm paydaşlarımızla; belediyelerimiz, Tarım Müdürlüklerimiz, Ziraat Odalarımız, üniversitelerimizin destek ve katkılarıyla bu alanlara katkı sağlamaya çalıştık. Her geçen yıl da artık üretim artmaya devam ediyor. Tabi çiftçilerimiz gerçekten bu ürünlerimizin bakımlarını yapıyor, ilaç verilmiyor. Yaban mersini yüksek rakımlı yerlerde ve ph değeri yüksek alanlarda yetiştiriliyor. Bugün gerçekten çok büyük katma değer oluşturmaya başladı. Geçmiş yıllarda 6 ton, 30 ton gibi rakamlar konuşulurken bu yıl artık 100 ton verim bekliyoruz. Tarlalarda fidanlarımızın gelişimi ve büyümesiyle rekolte de artıyor" dedi.

Bu ürün İnegöl için bir kıymet ifade ediyor

Yaban mersininin üreticiler için yeni bir geçim kaynağı olduğuna da dikkat çeken Taban, "Sağlık yönüyle de çok kıymetli bir ürün. İhracatı yapılan bir ürün. Şu anda da şehrimizde yaklaşık bin 500 dönüm alanda ekiliş var. Bu rakam giderek her geçen yıl artıyor. Çiftçilerimiz ürünün burada yetiştiğini gördükçe Yaban mersini ekenler artıyor. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak üreticilerimize ücretsiz toprak analizi desteği sağlıyoruz. Dolayısıyla bu ürün artık İnegöl için bir kıymet ifade ediyor" diye konuştu

Yaban mersininden pek çok ürün yapıldığını belirten Taban, "Ürünün yaşını toplayıp doğrudan pazara satabiliyoruz. İnegöl yaban mersini haricinde de meyve üreten, meyvecilikte iddialı bir şehir. Biz ürünlerimizi daha katma değerli hale getirmek için bir kurutma tesisi kurduk. Yaban mersinini de yine kurutulmuş halde satıyoruz. Aynı zamanda yaban mersiniyle çeşitli lezzetler üreterek bir katma değer sağlamış oluyoruz. Reçeli, tatlıları, içecekleri, lokumu, keki gibi pek çok ürünle daha katma değerli hale geliyor yaban mersini. İnegöl için önemli bir ürün olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

İnegöl Belediyesi'nin üreticiye her zaman destek olacağını ifade eden, "Belediyelerimiz özellikle fidan destekleri noktasında bu gibi yeni ürün ekilişlerine destek sağlıyorlar. Doğru yerde doğru üretimi yapmak için de toprak analizi desteği veriyoruz. Yine Üreten Çiftçiler Kooperatifimizle bu alanda çeşitli katkı ve desteklerimiz var. Tesisler kuruyoruz" dedi.

İnegöl 8.7 milyar lira tarım geliri elde etti

Kaymakam Eren Arslan ise "İnegöl ülkemiz için de katma değer üreten kıymetli bir şehir. İnegöl'ümüz köftesiyle, sanayisi ve mobilyasıyla daha çok bilinse de çok ciddi bir tarım şehri İnegöl. 8,7 milyar TL tarım geliri elde eden bir bölge. Aynı zamanda tarımda çeşitliliğin olduğu, buğdaydan tutun da ayçiçeğine, meyve üretimine, sebze üretimine kadar çok geniş bir deseni var. Son yıllarda da Kaymakamlığımızın, Büyükşehir ve İnegöl Belediyelerimizin, Ziraat Odamızın ve tüm diğer paydaşlarımızın katkılarıyla alternatif ve gelir getirici ürünler üzerinde yapılan çalışmalarla şu an bulunduğumuz Tuzla köyümüzde yaban mersini üretimi yapılmakta. Her yıl üretim hem alan olarak hem rekolte olarak artarak devam ediyor. Şu anda İnegöl'de 20'den fazla mahallemizde mavi yemiş üretimi yapılıyor. Bu ürünler sadece iç piyasaya değil ihracata da gidiyor. Hem yaş hem kuru meyve olarak tüketimi mümkün" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Alper Taban, İnegöl, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnegöl'de yaban mersi hasadı başladı - Son Dakika

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