İnekten Tay'a Annelik - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnekten Tay'a Annelik

İnekten Tay\'a Annelik

Çanakkale'de bir inek, annesi telef olan tayı sahiplenerek onu emziriyor.

23.03.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde annesi telef olan tayı sahiplenerek ahıra getiren Nevzat Kaptan'a ait inek, taya annelik yapıyor. Tayı yanından ayırmayan inek, onu emzirerek beslenmesini sağlıyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 62 yaşındaki Nevzat Kaptan, yol üzerinde araba çarptığından şüphelendiği telef olan bir atın başındaki halsiz ve bitkin tayı sahiplendi. Ahırdaki 'Simental' cinsi inek, bir süre sonra tayı emzirerek annelik yapmaya başladı.

Hayvan ahırında tayı beslediğini ifade eden Nevzat Kaptan, "Tayın annesini bir araç çarpmış. Tay da annesinin başında aç susuz beklerken gördüm. Bu hayvanı alıp, ahırıma koydum. Ahırımda simental ırkı ineğimizin yanına koydum. Tayı da ineklerden sağdığım süt ile biberonla besliyordum. Bakarken, ineğimiz bunu sahiplenmiş. Yavrusu yapmış. Böyle devamlı yanında tutuyor. Yavrusu gibi bakıyor. Arazide geziyorlar. Emziriyor. Böyle sürüyor. Tayımız da büyüyecek ve at olacak. Torunlarımız da bunu sevecek" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Hayvanlar, Ayvacık, Güncel, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnekten Tay'a Annelik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

13:01 İstanbul’daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu’na soğuk duş İstanbul'daki Nevruz kutlamasında İmamoğlu'na soğuk duş
12:26 Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu’ndan ilk açıklama Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:57 Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı
10:04 Ekrem İmamoğlu tutuklandı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
09:01 İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar İşte isim isim tam liste İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
09:54 Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım Gece gelen telefonla hayatı tamamen değişti: Hala alışamadım
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:30 Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 14:53:10. #7.13#
SON DAKİKA: İnekten Tay'a Annelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement