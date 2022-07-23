İngiltere Başbakanı Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı

23.07.2022 17:07
İngiltere Başbakanı Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukraynalı askerlerin eğitim aldığı kampa düzenlediği ziyarette el bombası attı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukraynalı askerlerin eğitim aldığı kampa düzenlediği ziyarette el bombası attı.

İngiltere'de 7 Temmuz'da istifasını açıklayan Başbakan Boris Johnson, Yorkshire'da bulunan askeri eğitim kampını ziyaret etti. Kampta eğitim alan Ukraynalı askerlerle bir araya gelen Başbakan Johnson, çok sayıda askeri teçhizat ile poz verdikten sonra el bombası fırlattı. Askerlerle birlikte eğitimlere katıldığı anlara dair sosyal medya hesabından görüntü paylaşan Başbakan Johnson, "Önümüzdeki 4 ay içerisinde yaklaşık 10 bin kişiyi eğitmek istiyoruz. Ukraynalıları silahlarla desteklemek için yaptığımız yatırımı böylece daha da ilerletiyoruz. ABD'liler, Almanlar ve diğer müttefiklerle sağladığımız 6 bin 900 tanksavar silah, yaklaşık 120 zırhlı araç, çok namlulu roket atar sistemleri ve çok daha fazlası ile umarız bu savaşın gidişatı için gerçekten bir fark ortaya koyabilir ve Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını püskürtebiliriz" ifadelerini kullandı.

Johnson'dan Ukrayna halkına mesaj

Ukrayna'nın bu savaştan Putin'i yenik düşürerek galip çıkacağına dair inancını belirten Başbakan Johnson, "Sonunda Ukrayna halkının ve Ukrayna kuvvetlerinin başaracağını biliyorum. İngiltere'nin bugüne kadar oynayabildiği rolden gurur duyuyorum. Ama sonuçta bunlar, Ukrayna birliklerinin cesareti ve kahramanlığı sayesinde oldu" açıklamasında bulundu. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Boris Johnson, Ukrayna, England, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İngiltere Başbakanı Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson askeri eğitime katılarak el bombası attı - Son Dakika
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