İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı - Son Dakika
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İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı

10.05.2022 10:12
İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı

Eskişehir İnönü Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki kaldırım ve yollarda yabani otların çıkmasını önlemek amacıyla ot ilacı çalışması başlattı.

Eskişehir İnönü Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki kaldırım ve yollarda yabani otların çıkmasını önlemek amacıyla ot ilacı çalışması başlattı.

İnönü Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde tedbirler almaya devam ediyor. İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçe genelindeki tüm mahallelerde kaldırım ve yollarda yabani otların çıkmasını önlemek amacıyla ot ilacı çalışmalarını sürdürürken ekipler diğer yandan ilçe genelindeki park ve bahçelerde çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. İlçe halkının talep ve isteklerini de ön planda tutan İnönü Belediyesi ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı
İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı
İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı

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Eskişehir, Hisarcık, İnönü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı - Son Dakika


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