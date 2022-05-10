İnönü Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki kaldırım ve yollarda yabani otların çıkmasını önlemek amacıyla ot ilacı çalışması başlattı.

İnönü Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde tedbirler almaya devam ediyor. İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçe genelindeki tüm mahallelerde kaldırım ve yollarda yabani otların çıkmasını önlemek amacıyla ot ilacı çalışmalarını sürdürürken ekipler diğer yandan ilçe genelindeki park ve bahçelerde çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. İlçe halkının talep ve isteklerini de ön planda tutan İnönü Belediyesi ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR