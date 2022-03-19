İnönü'de 'Gönül buluşmaları' - Son Dakika
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İnönü'de 'Gönül buluşmaları'

19.03.2022 09:56
İnönü'de 'Gönül buluşmaları'

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Geleneksel 'Gönül buluşmaları' kapsamındaki mahalle ziyaretlerine bu hafta da İsmetpaşa Mahallesi ile devam etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Geleneksel 'Gönül buluşmaları' kapsamındaki mahalle ziyaretlerine bu hafta da İsmetpaşa Mahallesi ile devam etti.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen programda Başkan Bozkurt, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek ilçeye ve İsmetpaşa Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan önemli çalışma ve projeler hakkında mahalle sakinleri ile görüş alışverişinde bulundu. Her hafta mahalle ziyaretlerini sıklıkla gerçekleştiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a İsmetpaşa Mahalle ziyaretinde; AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyesi Tahsin Çelik, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal, AK Parti İnönü İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Toprak, AK Parti İnönü İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

İnönü Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Gökdağ'a ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de 'Gönül buluşmaları'
İnönü'de 'Gönül buluşmaları'
İnönü'de 'Gönül buluşmaları'
İnönü'de 'Gönül buluşmaları'

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Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, İnönü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İnönü'de 'Gönül buluşmaları' - Son Dakika


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