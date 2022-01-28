İnönü Üniversitesi ile Jandarma arasında ortak proje - Son Dakika

Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesini ziyaret ederek ortak projeler için görüşme yaptı.

Geçtiğimiz Ekim ayında İnönü üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mevlüt Akyol ile Doç. Dr. Sadık Çalışkan'ın kurumlar arası ilişkileri geliştirmek için makamında ziyaret ettiği İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İletişim Fakültesine iadeiziyarette bulundu.

Ziyarette, jandarma ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projeler yapılması konuları görüşüldü. Ziyarette Albay Altın, Dekan Yatkın'a plaket takdiminde bulundu.

Altın, İletişim Fakültesi uygulama birimlerini de inceledi. - MALATYA