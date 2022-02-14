İnsanlık ölmemiş - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde duyarlı vatandaş tarafından yol kenarında bulunan 8 bin liralık tablet bilgisayar, Nusratiye Mahallesi Muhtarı tarafından sahibine ulaştırıldı.

Mahalle sakini duyarlı bir vatandaş, yol kenarında bulduğu 8 bin lira değerindeki tablet bilgisayarı sahibine ulaştırılmak üzere Nusratiye Muhtarlığı'na teslim etti. Nusratiye Muhtarı Cemil Doğru, Lüleburgaz'daki tabletin sahibine ulaştı.

Kaybettiği tableti almak için muhtarlığa gelen Muhammer Deroğlu, duyarlı vatandaş ve kendisine ulaşan Nusratiye Muhtarı Cemile Doğru'ya teşekkür etti. Bu tür durumlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Muhtar Cemile Doğru, duyarlı vatandaşın bulduğu tableti sahibine teslim etti. - TEKİRDAĞ